Derek Hough vuelve a Dancing With the Stars. ¿Qué hará?

Antes del estreno del 14 de septiembre de la temporada 29 de Dancing With the Stars, ABC avanzó que la ex estrella de DWTS Derek Hough regresaría al programa donde comenzó con un papel muy especial. Hough fue a Good Morning America donde habló sobre ello.

¡GMA reveló el 8 de septiembre que el “papel misterioso” de Hough para la temporada 29 de DWTS será como juez! Hough reemplazará al juez Len Goodman en el panel, ya que Goodman no puede viajar al plató para la grabación en directo debido a las restricciones de viaje ocasionadas por la COVID-19. Hough se unirá a Carrie Ann Inaba y Bruno Tonioli como los tres jueces de la temporada.

Cuando se le preguntó qué tipo de juez será en el programa, y si será duro con las parejas, Hough le dijo a GMA: “Una cosa que no puedo ocultar son mis expresiones… Pero seré justo, seré honesto… Y ante todo, quiero incitar a estas celebridades a pasar el mejor momento posible y mejorar cada semana “.

Hough tiene experiencia en juzgar la danza; se ha desempeñado en el panel de jueces célebres para la competición de telerrealidad World of Dance, que se estrenó en 2017. La hermana menor de Hough, Julianne Hough, quien también saltó a la fama como profesional en DWTS, ejerció un breve período como juez en Dancing With the Stars después de su salida del elenco de competidores.

Hough dejó el elenco de ‘Dancing With the Stars’ en 2016 después de 17 temporadas

Hough fue uno de los bailarines profesionales favoritos de los fanáticos de Dancing With the Stars desde 2007 hasta 2016. De todos los profesionales de DWTS, Hough tiene la mayor cantidad de victorias de trofeos en forma de bola de discoteca, ganando 6 temporadas antes de dejar el programa para continuar su carrera en el entretenimiento en otros lugares. Hough ganó 2 premios Emmy como protagonista clave de Dancing With the Stars. Hough explicó a Good Morning America que creía que su amplia experiencia en el programa lo preparó para empatizar y apoyar al elenco de la competencia, diciendo: “Estuve en el programa durante 17 temporadas, así que no hay nada por lo que pasarán que yo no haya pasado antes por ello”.

Después de abandonar DWTS, dejando los fanáticos del programa consternados, Hough habló con Us Weekly sobre la posibilidad de volver al programa. Dijo: “Nunca diré nunca. Escuche, soy un defensor de la danza y un defensor del entretenimiento. Soy un animador. Estoy aquí para servir. Estoy aquí para servir al público, crear historias y servir al mundo de la danza. Así que de cualquier manera que pueda ayudar, estaré feliz de hacerlo”.

El cambio de Hough porGoodman como juez es uno de los pocos cambios importantes en el reparto de DWTS esta temporada

Si bien la ausencia de Len Goodman y la incorporación de Derek Hough como juez puede parecer un cambio importante para la dinámica de Dancing With the Stars, no es el único gran cambio que se está produciendo esta temporada. A principios de este año, ABC anunció que los presentadores Tom Bergeron y Erin Andrews no regresarían al salón de baile. En su lugar, Tyra Banks será la nueva presentadora del programa para la temporada 29.

Según E! News, Hough se expresó sobre el cambio de reparto. En Bevelations dijo: “Para ser honesto, en realidad, Tyra Banks… Creo que es fantástica. Me pareció una presentadora fantástica de America’s Got Talent. Para mí, hizo un trabajo increíble. Por eso, me siento optimista por ese cambio. Creo que estará fantástica. Pero en lo que respecta a mi historia y mi amistad, definitivamente me sorprendió la marcha de Tom Bergeron”.

Por cierto, las amadas Whitney Carson y Lindsay Arnold también estarán ausentes del salón de baile esta temporada, ya que ambas están embarazadas de sus primeros bebés.

La temporada 29 de Dancing With the Stars se estrena el lunes 14 de septiembre.