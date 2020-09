SERIE – “Falsa Identidad 2”: Mira el avance exclusivo

Telemundo devela un avance de la nueva temporada de la exitosa serie “Falsa Identidad” que tiene previsto estrenarse el próximo 22 de septiembre de 2020 a las 10:00 PM, Hora del Este.

Los televidentes pueden seguir las noticias de la nueva temporada de “Falsa Identidad” en Facebook, Instagram y Twitter, o unirse a la conversación usando #FalsaIdentidad2 en las redes sociales.

Encabezada por Luis Ernesto Franco (Señora Acero, Ingobernable) y Camila Sodi (Luis Miguel la Serie, Rubí), la serie también es protagonizada por Samadhi Zendejas (Mariposa de Barrio, Enemigo Íntimo), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur S2), Sonya Smith (Mi Familia Perfecta, Tierra de Reyes, Marido en Alquiler) y Azela Robinson (Cuna de Lobos, Por amar sin ley). Además de la participación del elenco de renombre, esta segunda entrega marca el debut de la superestrella internacional de pop Dulce María (Rebelde) en Telemundo.

DISFRUTA DEL AVANCE EXCLUSIVO:

Sneak Peek | Falsa Identidad 2 | TelemundoSneak peek video of the new season of hit series “Falsa Identidad,” slated to premiere on Telemundo Tuesday, September 22 at 10pm/9C. Shot in Mexico City and in the northern state of Sonora, Mexico, the new season picks up two years after the suspenseful finale of its first installment, which ended with the escape of Diego (Franco) and Isabel (Sodi) with her children to the United States after intense persecution by Mateo (Yáñez). This new chapter of the story will find Diego and Isabel, who assumed new identities under the United States Federal Witness Protection Program, trying to start a new life in Nebraska; and while Diego struggles to adapt to his new identity, the change has helped Isabel gain self-confidence to better herself and her family. Nevertheless, an extreme situation in their lives will trigger their return to Mexico, forcing them to face their enemies and unleashing a thrilling pursuit where they will risk it all for justice. — Este video es un avance exclusivo de la nueva temporada de Falsa Identidad que estrena el martes 22 de septiembre a las 10pm/9C por Telemundo. Filmada en Colorado, la Ciudad de México y en el estado fronterizo de Sonora (San Carlos y Hermosillo), la nueva temporada retoma la trama dos años después del final de suspenso de su primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel (Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo (Yáñez). En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para superarse y ayudar a su familia. No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia. 2020-09-10T11:00:10Z

El drama cargado de acción regresa con actores del reparto original incluyendo a la reconocida actriz Gabriela Roel (Hoy voy a cambiar, Yo no creo en los hombres), Uriel del Toro (Mariposa de Barrio, Al Otro Lado del Muro), Pepe Gámez (Mariposa de Barrio, Dueños del Paraíso) y le da la bienvenida a Alexa Martín (Un Poquito Tuyo, Rosario Tijeras), Marco de la O (Rambo: Last Blood, El Chapo), Vanessa Acosta (Soñarás) y a Rubén Sanz (El Dragón, Rubí); además de la participación especial de Álvaro Guerrero y Otto Sirgo (Enemigo Íntimo).

Filmada en la Ciudad de México y en el estado fronterizo de Sonora (San Carlos y Hermosillo), la nueva temporada retoma la trama dos años después del final de suspenso de su primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel (Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo (Yáñez). En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para superarse y ayudar a su familia. No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia.

El público podrá ver los episodios completos de la nueva temporada de Falsa Identidad en vivo o ponerse al día a través de la app Telemundo disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitar Telemundo.com.

Sigue a AhoraMismo en Instagram