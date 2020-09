Rihanna sufrió un duro accidente: ¿Qué le pasó? ¿Cómo está la cantante? [FOTOS]

Unas fotos de Rihanna que aparecieron en línea durante el fin de semana, muestran la cara de la cantante con raspones y moretones. Si bien numerosos fanáticos en internet creían que eran fotos antiguas del incidente de la golpiza de febrero de 2009 que le propinó su ex novio Chris Brown, TMZ ha confirmado que son fotos de la estrella del pop de 32 años, tomadas el 5 de septiembre de 2020.

El viernes por la noche, Rihanna estaba en su Escalade recogiendo comida para llevar en Giorgio Baldi, en Santa Mónica, cuando fue fotografiada con la frente muy maltratada. Cuando la cantante de “Umbrella” se quitó las gafas de sol para saludar a los empleados que le llevaban comida y bebidas en la acera, reveló que también tenía un ojo morado y una gran hinchazón en la cara.

Sin embargo, los fanáticos de Rihanna pueden estar tranquilos sabiendo que sus moretones no fueron por un ataque físico o una golpiza. Un representante de la diseñadora de Fenty, le dijo a TMZ que unos días antes se cayó Rihanna de una patineta eléctrica. El scooter se volcó mientras ella lo conducía, lo que la dejó con raspones en la frente y la cara.

Las especulaciones sobre el ojo morado de Rihanna aumentaron después de que resurgiera en línea una entrevista durante la cual profesó su amor eterno por Chris Brown.

Tres días antes de que las fotos del rostro raspado de Rihanna se volvieran virales en línea, una entrevista que la cantante tuvo con Oprah Winfrey en 2012 se volvió a publicar en el podcast Supersoul Conversations de Oprah.

“Hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente”, dijo Rihanna. “Ahora somos muy, muy amigos. Hemos construido una confianza de nuevo… Nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Y eso no es algo que vayamos a cambiar nunca. Eso no es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”.

“Creo que fue el amor de mi vida”, continuó la cantante. “Fue el primer amor. Y veo que él me amaba de la misma manera… ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Entonces, lo principal para mí es que él esté en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o todavía se siente solo”.

Rihanna, hablando con tanta franqueza sobre Brown, trajo recuerdos difíciles para sus fans, ya que resultó duro olvidar cómo se veía su cara ensangrentada y golpeada después del incidente. Brown fue acusado de agresión grave en marzo del 2009. Después de declararse culpable, Brown fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y 1,400 horas de servicio comunitario.

“Hemos mantenido una amistad muy cercana desde que se quitó la orden de restricción, solo hemos trabajado en ello, poco a poco”, le dijo Rihanna a Winfrey, entre lágrimas en 2012. “Me dolió más. Nadie sintió lo que yo sentí. Me pasó frente al mundo. Fue vergonzoso, humillante, hiriente. No es fácil. Perdí a mi mejor amigo. Todo lo que sabía cambió. Cambió en una noche”.



Rihanna no es la única celebridad que ha sufrido un accidente recientemente. Simon Cowell se golpeó la espalda hace poco durante un accidente en su bicicleta eléctrica.

Los medios de transporte eléctricos parecen estar acabando con las celebridades de una en una. A principios de agosto, Simon Cowell se sometió a una operación que involucró una serie de procedimientos después de caerse de su bicicleta de trail eléctrica.

Una portavoz del juez de America’s Got Talent le dijo a Associated Press en su momento, que Cowell se había “roto la espalda en varios lugares”, pero que estaba “bien” mientras se recuperaba del accidente.

