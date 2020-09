¿Qué ver en TV? – Sábado 12 de septiembre

View this post on Instagram

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, dijo este viernes que no será sino hasta finales de 2021 que los #estadounidenses regresarán a la normalidad desde que se declaró la #pandemia de #coronavirus a principios de este año.⁠ ⁠ En una entrevista con MSNBC #Fauci dijo: "Creo que tendremos una vacuna que estará disponible a finales de este año o principios del próximo" y luego agregó: "Para el momento en que se despliega la distribución de las #vacunas y tengamos a la mayoría o más de la población vacunada y protegida, eso no va a ocurrir sino hasta mitad o finales de 2021".⁠ ⁠ 👉🏼 Conoce más detalles en el link de nuestra biografía.