¿Qué ver en TV? – Domingo 6 de septiembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del gran estreno de “¿Quién es la máscara?”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos” y las películas “The Gambler”, “Inside Man” y “2 Fast 2 Furious”.

¿Quién es la máscara?

Los domingos en familia regresan a Univision con la transmisión de “¿Quién Es la Máscara?”, el reality más misterioso e impactante de la televisión, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Después de haber batido récords de audiencia en México, el programa se trasmitirá todos los domingos por Univision en el mismo horario.

El carismático actor y presentador Omar Chaparro conduce la competencia de canto. Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe forman parte del panel estelar de “investigadores”, mientras que la ganadora de “Mira Quién Baila All Stars¨ Kiara Liz presenta el contenido exclusivo del programa.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

The Gambler

La película protagonizada por Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jim Bennett es un profesor de literatura de la universidad con un grave problema: le gusta demasiado apostar. Debido a su ludopatía, el profesor ahora tiene muchas deudas que saldar, deudas que le conducen hacia una nuevas amistades para nada recomendables. Bennet no sabe cómo pagar el dinero que debe y ya no tiene a quién acudir, por lo que se encamina a los bajos fondos de la ciudad en busca de una salida, pero allí no encontrará más que nuevos problemas.”

Inside Man

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Duelo entre un duro policía (Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen) durante un tenso secuestro con rehenes en un banco de Manhattan. De repente, aparece una tercera persona que ha sido contratada por el influyente propietario del banco (Christopher Plummer). Se trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa bróker que tiene una agenda secreta.”

2 Fast 2 Furious

La película protagonizada por Paul Walker, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El agente del FBI Brian O’Connor (Paul Walker) cayó en desgracia al ver su lealtad puesta a prueba en su anterior trabajo, el mundo de las carreras ilegales de Los Angeles. La decisión de O’Connor le permitió conservar su honor, pero le hizo perder su insignia y toda posibilidad de rehabilitarse. Ahora ha pasado el tiempo, O’Connor está en otra ciudad y tiene una última oportunidad. A los federales de Miami les está costando mucho detener a Carter Vellone (Cole Hauser), un empresario que utiliza su negocio como tapadera para un cartel internacional de blanqueo de dinero. Aduanas lleva un año sometiendo a Verone a una estricta vigilancia, y lo único que han podido establecer es su relación con las carreras callejeras ilegales. El tiempo se acaba, y los agentes deciden llamar a O’Connor para que haga lo que sabe hacer mejor que nadie: volver a infiltrarse. Pero antes pone algunas condiciones para aceptar la misión que puede permitirle recuperar su insignia. La primera: trabajar con su amigo de infancia y antiguo delincuente Roman Pearce (Tyrese), otro enfermo de la velocidad.”