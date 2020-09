De acuerdo al sitio web, Noticias MU, del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos en los Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana o Mes de la Hispanidad. Es una celebración sumamente importante, ya que se evocan los logros, aportes y contribuciones de nuestra presencia en este país así como las primeras exploraciones de los españoles en el territorio de los Estados Unidos. La plataforma de contenido streaming Netflix no se quedará atrás con una oferta de contenido muy interesante para estos días en donde las virtudes de nuestra gente quedarán una vez más en evidencia.

¿Cómo planea NETFLIX celebrar el Mes de la Herencia Hispana?

Celebrando a los latinos que representan nuestras comunidades, culturas y complejidades en Hollywood, aportando más diversidad a las historias que amamos y permitiéndonos ser representados en la pantalla de forma más realista.

Estas series y películas originales recientes y próximas a estrenarse de Netflix presentan talento latino frente o detrás de la cámara:

La noche que salvamos a mamá (agosto – con las actuaciones de Karla Souza y Cree Cicchino): ¿Qué harías si una banda de ladrones secuestrara a tus padres? Estos jóvenes emprenden una aventura espectacular para salvarlos… ¡y hasta tienen equipos de espionaje!

La esperanza, esa cosa con plumas (agosto – con las actuaciones de Rhenzy Feliz, Justina Machado, Judy Reyes y Fred Armisen): Una adolescente talentosa y optimista esconde un enorme secreto: vive con su mamá y su perro en un autobús escolar. Ante la tragedia, ¿aprenderá a aceptar una mano amiga?

Cobra Kai (agosto – con la actuación de Xolo Maridueña): Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel. Esta secuela continúa la historia de las películas de Karate Kid.

Official Cobra Kai Season 3 Trailer: One Dojo, Two Broken HeartsCobra Kai Season Trailer. Cobra Kai Season 3 will be out to world in 2021 don’t miss out Keep in mind this is a fake Trailer this is just a FanMade since Cobra Kai season 3 is taking so long I decided to get your hopes up hopefully your not mad at me for this this is just for fun Please watch some of my other videos if you would like to https://youtu.be/8JQmK-_W4Yo https://youtu.be/aY5UEZVl0bE 2020-07-24T21:37:04Z

Adolescentes cazadoras de recompensas (agosto – con el director Diego Velasco y con la actuación de Charity Cervantes): Las gemelas Sterling y Blair intentan equilibrar la vida de adolescentes en una exclusiva escuela sureña con una nueva e insólita carrera de cazarrecompensas imbatibles.

Felipe Esparza: Malas Decisiones (septiembre): El ganador de Last Comic Standing desata risas en dos presentaciones en vivo, una en inglés y otra en español, en Santa Ana, California. Dale una chancita.

Julie and the Phantoms (10 de septiembre – dirigida por Kenny Ortega, protagonizada por Madison Reyes, con las actuaciones de Carlos Ponce, Sonny Bustamante y Alison Araya): Julie perdió la pasión por la música tras la muerte de su madre. Pero cuando tres chicos fantasmales le devuelven la fé en su talento, juntos deciden armar una banda.

Julie and the Phantoms NEW Series Trailer | Netflix FuturesYou only live once, but you can rock forever. Julie and the Phantoms premieres September 10th only on Netflix. High schooler Julie lost her passion for music after her mom died last year. But when the ghosts of three dreamy musicians from 1995 appear, they reawaken Julie's own inner spirit and create a new band together: Julie and the Phantoms. Based on the original Brazilian series Julie e os Fantasmas. SUBSCRIBE: https://bit.ly/2ZflIEC About Netflix Futures: Welcome to the official Netflix Futures channel! Every week we’ll bring you new content featuring your favorite Netflix series — from Alexa & Katie to Carmen Sandiego and everything in between. About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with 193 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. 2020-08-26T14:00:57Z

La niñera: reina letal (10 de septiembre – con las actuaciones de Jenna Ortega y Bella Thorne): Dos años después de sobrevivir a una secta satánica, Cole vive otra pesadilla: ¡la escuela! ¿Y los demonios del pasado? Con más ganas que nunca de arruinarle la vida.

Las crónicas del taco temporada 2 (15 de septiembre)

Jurassic World: Campamento cretácico (18 de septiembre – con las voces de Jenna Ortega y Raini Rodriguez): Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora los seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

Sneakerheads (25 de septiembre – con las actuaciones de Allen Maldonado y Jearnest Corchado)

Los chicos de la banda (30 de septiembre – con la actuación de Robin de Jesús)

Carmen Sandiego S3 (1 de octubre – con la voz de Gina Rodriguez): Carmen Sandiego se escabulle por el mundo con sus secuaces para frustrar los planes malvados de V.I.L.E. Es una ladrona experta, y está del lado de los buenos.

Carmen Sandiego | Teaser [HD] | Netflix FuturesFind out who Carmen Sandiego really is and join her team on adventures around the world 💃🏻🌎 Gina Rodriguez and Finn Wolfhard as Carmen and Player, only on Netflix this Jan 18. #NetflixFamily SUBSCRIBE: http://bit.ly/NetflixKidsFamilyYouTubeSubscribe About Netflix Kids & Family: Welcome to the official Netflix Kids & Family channel! Every week we’ll bring you new content featuring clips from your favorite Netflix series — from Trollhunters to Free Rein and everything in between. Netflix Kids & Family is an inclusive channel that features everyone’s favorite dinosaurs, princesses, superheroes, villians, animals, and more! Stay up to date with Netflix Kids & Family content by subscribing now. About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with 130 million memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Connect with Netflix Online: Visit Netflix WEBSITE: http://nflx.it/29BcWb5 Like Netflix on FACEBOOK: http://bit.ly/29kkAtN Follow Netflix on TWITTER: http://bit.ly/29gswqd Follow Netflix on INSTAGRAM: http://bit.ly/29oO4UP Follow Netflix on TUMBLR: http://bit.ly/29kkemT Carmen Sandiego | Teaser [HD] | Netflix https://www.youtube.com/c/NetflixFamily 2019-01-18T16:59:54Z

The Forty-Year-Old Version (9 de octubre – con la actuación de Haskiri Velazquez)

Super Monsters: Dia de los Monsters (9 de octubre – con la voz de Gigi Saul Guerrero)

Los héroes del apocalipsis Temporada 3 (16 de octubre – con la voces de Montserrat Hernandez y Rosario Dawson): Cuando zombis y monstruos invaden su pueblo, un belicoso huérfano de 13 años hace equipo con sus amigos con la esperanza de sobrevivir al caos.

Selena: The Series (próxima a estrenarse): A medida que la cantante tex-mex Selena crece y cumple sus sueños, ella y su familia deben tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música.

Introducing Christian Serratos as Selena Quintanilla.Red lips: check. Feathered bangs: check. Legendary jumpsuit: check. Christian Serratos will star as legendary Tejano singer Selena Quintanilla on Selena: The Series. Coming to Netflix in 2020. Selena: The Series is a coming of age story that follows Selena Quintanilla as her dreams come true and all the heart-wrenching and life-changing choices she and her family have to make as they navigate success, family, and music. Selena: The Series, Only on Netflix: https://www.netflix.com/title/81022734 SUBSCRIBE: https://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with 158 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. 2019-11-12T14:00:01Z

Social Distance (próxima a estrenarse – dirigida por Diego Velasco y con las actuaciones de Oscar Nuñez, Daphne Rubin-Vega, Guillermo Diaz, Miguel Sandoval y Camila Perez)

Ma Rainey’s Black Bottom (próxima a estrenarse – con la actuación de Colman Domingo)

Vampires vs The Bronx (próxima a estrenarse – dirigida por Osmany Rodriguez, con las actuaciones de Gregory Diaz IV, Jaden Michael y Joel Martinez alias “The Kid Mero”)

The Prom (próxima a estrenarse – con las actuaciones de Ariana DeBose y Nico Greetham)

The Midnight Sky (próxima a estrenarse – con la actuación de Demián Bichir)

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, visita netflix.com/hispanicheritage para descubrir una variedad de colecciones de series, películas y documentales que celebran la cultura hispana y latina, con categorías como Historias latinas en EE.UU., Toda la familia al sofá, Películas premiadas en español y Gastronomía y cultura de toda América y para estar al día de todo lo latino en Netflix, sigue a @ConTodoNetflix en Instagram & Twitter.