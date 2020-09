Cómo ver “Mulan” en Disney Plus: La guía completa

Stream Mulan

Más de veinte años después de que la clásica animación original llegara a los cines, la acción en vivo de Mulan finalmente está disponible para transmitir en línea para toda la familia. El personaje principal que conoces y amas, vuelve a luchar por defender su tierra natal en lugar de su padre. En lugar de ponerse manos a la obra para derrotar a los hunos, esta vez Mulan se enfrentará a Bori Khan y su ejército de Rouran, que creen que la tierra les pertenece por derecho.

La nueva cinta de acción es una versión mucho más seria de la historia original de Ballad of Mulan. Adaptado por Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin, esta nueva Mulan es algo diferente de lo que los fanáticos animados de Mulan podrían esperar, pero es una versión más fiel y llena de acción del cuento popular chino clásico. Protagonizada por Liu Yifei como Mulan, junto a Donnie Yen, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Jet Li y muchos más, Mulan seguramente emocionará.

Mulan estará disponible esta noche en línea para disfrutar de las maravillas de la China del siglo V de una manera totalmente diferente.

Así que prepárate para ver Mulan en Disney Plus.

Cómo transmitir ‘Mulan’ exclusivamente en Disney +

Mulan de Disney es la nueva reinvención de la clásica película animada de Disney y se transmite exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

Puedes transmitir Mulan con Disney Premier Access por $29.99 adicionales y cientos de otras películas y programas en tu computadora, teléfono, tableta, televisor inteligente o dispositivo de transmisión. Si se extiende más allá de la prueba gratuita, el servicio cuesta $6.99 / mes. También puede optar por este paquete de descuento de Disney +, Hulu y ESPN + por $12.99 / mes.

1. Registrate en Disney+ aquí. Se necesita una suscripción activa en Disney+. 2. Ve a Disneyplus.com o baja la aplicación Disney+ en tu dipositivo 3. Entra usando tu información 4. Busca por “Mulan” 5. Haz clic en ‘Get Premier Access’ 6. Haz clic en el botón PLAY

Disney + también cuenta con una amplia biblioteca de películas y series propiedad de Disney, además de varias series originales nuevas que estarán disponibles próximamente. El servicio incluye descargas ilimitadas para que puedas mirar sin conexión cuando y donde quieras. La lista de dispositivos compatibles y televisores inteligentes incluye iPads, Apple TV, dispositivos Amazon, Amazon Fire TV, Android, Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One.

Stream Tarzan Now

“Mulan”: descripción general

Fecha de estreno: 4 de septiembre de 2020

Creadores: Niki Caro, Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

Directora: Niki Caro

Basado en: Disney’s Mulan de Tony Bancroft & amp; Barry Cook, Balada de Mulan de Gao Maoqian

Protagonizada por: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, Jet Li

Clasificación: PG-13

Sinopsis

Cuando llega una nueva amenaza a China, una joven finge ser un hombre para alistarse en el ejército chino y defender su patria de una fuerza invasora.

Homebodies, regocíjense! Para aquellos de ustedes que prefieren ver películas desde la seguridad de su propio hogar de todos modos, Mulan se salta los cines y se dirige directamente a la transmisión. Debido a la amenaza constante de la pandemia de COVID-19, Mulan estará disponible sin tener que salir de su casa.

La nueva versión de acción en vivo de Mulan estará disponible para su placer visual en Disney + hoy.

¿Cuánto dura “Mulan”?

Mulan tiene 115 minutos de duración.

¿A qué hora se estrena ‘Mulan’ en Disney +?

Mulan ahora está disponible en Disney + a través de Premier Access; estaba disponible a las 3AM ET.

Trama de ‘Mulan’

En la China del siglo V, el emperador exige que un hombre por familia sirva en el ejército para luchar contra los invasores del norte. Hua Mulan, la hija mayor de Hua Zhou, finge ser un hombre para ocupar el lugar de su padre enfermo en el ejército para proteger su tierra natal y salvar a su familia de Bori Khan y su ejército de Rouran. Mulan es un viaje épico en el que una joven se gana un lugar de honor entre su gente y el orgullo de su padre.

Elenco de ‘Mulan’

“Mulan” presenta a algunos de los mejores actores de China que trabajan hoy en día, incluidos relativamente desconocidos y nombres conocidos, todos los cuales aportan excelencia a sus papeles en esta historia épica.

Liu Yifei como Mulan

La hija mayor de Hua Zhou, que rompe con la tradición china y finge ser un hombre para ocupar el lugar de su padre enfermo en el ejército chino. Tiene que luchar duro para demostrar que pertenece y ayudar a China a derrotar a los invasores para enorgullecer a su familia y su país.

Donnie Yen como comandante Tung

El veterano de las películas de artes marciales Donnie Yen, mejor conocido en Estados Unidos por Rogue One: A Star Wars Story e Ip Man, interpreta al comandante Tung, un líder de alto rango en el Ejército Imperial Chino y mentor de Mulan.

Jason Scott Lee como Bori Khan

Decidido a vengarse por la muerte de su padre, Bori Khan es el líder del pueblo Rouran, un grupo tribal que en la historia china antes llamaba hogar a la región. Lucha para vengar a su padre y recuperar la tierra que cree que le pertenece por derecho.

Yoson An como Chen Honghui

Chen Honghui, un nuevo recluta testarudo y ambicioso en el ejército chino, se convierte en el interés amoroso de Mulan y quizás en su aliado más feroz, al igual que Li Shang en la adaptación animada original.

Gong Li como Xian Lang

Una bruja peligrosa con el poder de cambiar de forma, Xian Lang es uno de los principales villanos de la película, un importante aliado de Bori Khan.

Jet Li como el emperador de China

El mundialmente famoso Jet Li interpreta al Emperador de China, el famoso gobernante que recluta a un hombre de cada familia en China para unirse al ejército para ayudar a derrotar a los invasores. Se le considera un emperador sabio y benevolente, alguien a quien el pueblo chino respeta.

‘Mulan’ en la taquilla

Mulan se hizo con un presupuesto de alrededor de $ 200 millones de dólares, pero debido a la pandemia de COVID-19, no se ha estrenado ampliamente en los cines. Según Disney, se estrenará en cines en ciertos mercados donde Disney + aún no está disponible y donde los cines se vuelven a abrir.

Reseñas de “Mulan”: lo que dijeron los críticos

Sin proyecciones anticipadas, aún no hay reseñas que consultar para la nueva película de Mulan. Eso solo significa que tendrás la oportunidad de juzgarlo por ti mismo, sin que ningún crítico influya en tu opinión. ¡Entre con la mente abierta y déjese llevar por la China del siglo V!

Tráiler de “Mulan”

Disney's Mulan | Official TrailerWhen the Emperor of China issues a decree that one man per family must serve in the Imperial Army to defend the country from Northern invaders, Hua Mulan, the eldest daughter of an honored warrior, steps in to take the place of her ailing father. Masquerading as a man, Hua Jun, she is tested every step of the way and must harness her inner-strength and embrace her true potential. It is an epic journey that will transform her into an honored warrior and earn her the respect of a grateful nation…and a proud father. “Mulan” features a celebrated international cast that includes: Yifei Liu as Mulan; Donnie Yen as Commander Tung; Jason Scott Lee as Böri Khan; Yoson An as Cheng Honghui; with Gong Li as Xianniang and Jet Li as the Emperor. The film is directed by Niki Caro from a screenplay by Rick Jaffa & Amanda Silver and Elizabeth Martin & Lauren Hynek based on the narrative poem “The Ballad of Mulan.” For more information on “Mulan,” follow us on: Facebook: https://www.facebook.com/waltdisneymulan Twitter: https://twitter.com/disneysmulan Instagram: https://instagram.com/mulan YouTube: https://youtube.com/disneymovietrailers Hashtag: #Mulan 2019-12-05T14:00:06Z

Trivia de “Mulan”: 5 diferencias entre la acción animada y la acción en vivo

Los fanáticos del Mulan animado original pueden estar emocionados de ver la adaptación de acción en vivo, pero es posible que se sorprenda al descubrir que hay algunas diferencias bastante significativas entre la nueva película de acción en vivo y lo que recuerdas del clásico animado. Aquí hay cinco diferencias importantes.

1. Lo siento, no hay Mushu

Los escritores de la nueva adaptación de Mulan decidieron apostar por un tono más serio que fuera más fiel a la historia original, y eso incluyendo dejar atrás al personaje favorito de los fans, Mushu. Simplemente decidieron que un compañero dragón parlante no era el ambiente que buscaban.

2. En lugar de los hunos, Mulan está luchando para derrotar al ejército de Rouran.

Todo el mundo conoce la frase “Pongamos manos a la obra / para derrotar a los hunos”, pero esta vez el ejército chino se pondrá manos a la obra para luchar contra Bori Khan y su ejército de Rouran. En la China del siglo V, donde se encuentra Mulan, la gente de Rouran era un grupo tribal que realmente chocó con los chinos por la propiedad de la tierra que ambos lados creían que eran legítimamente suyos. Esto también está más cerca de la historia original de Ballad of Mulan.

3. Li Shang de la película animada original ahora tiene dos personajes.

En el desarrollo inicial del nuevo Mulan, los creadores decidieron dividir a Li Shang de la película animada original en dos personajes separados. Ahora está el comandante Tung, mentor y superior de Mulan en el ejército chino, y Chen Honghui, un nuevo recluta advenedizo que acaba siendo el interés amoroso de Mulan. Esto es para deshacerse de la historia problemática de Mulan involucrada sentimentalmente con su oficial superior.

4. El elenco principal es casi en su totalidad asiático

Para evitar posibles críticas por el blanqueo de una historia china, el elenco principal de la nueva película de Mulan es completamente asiático o de ascendencia asiática. La mayoría de los actores son chinos, con un pequeño puñado de excepciones, incluidos actores de ascendencia laosiana (Doua Moua) e india (Utkarsh Ambudkar).

5. El nuevo Mulan NO es un musical

Siguiendo el tono más serio de la nueva adaptación, esta película de Mulan definitivamente NO es un musical. Si esperabas canciones y números de baile, desafortunadamente, tendrás que prescindir de ellos. Dicho esto, el nuevo Mulan es un drama histórico mucho más preciso que se cree que atrae tanto al público chino como al occidental, tratando de encontrar un equilibrio en la gran historia y proporcionando algo para todos.