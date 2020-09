¿Qué pasó con la herencia de José José?: su hija Marysol Sosa aclara

El gran José José ha dejado un gran legado a través de sus canciones, que continúan enamorando a muchos, y sus admiradores alrededor de todo el mundo no solo siguen de cerca su patrimonio musical, sino que también están al tanto de todo lo que tenga que ver con su ídolo, como por ejemplo, se preguntan, ¿qué está pasando con las regalías y herencia que ha dejado el cantante?

Respecto a este tema ha sido la hija del “Príncipe de la canción” Marisol Sosa quien ha aclarado la situación en una entrevista para el programa “Venga la alegría”.

“Tú como familiar tienes la obligación de ir a las instancias a las cuales tu familiar perteneció… Hablando de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) fueron instancias que a nosotros nos buscaron, en primera pues para darnos el sentido pésame de la pérdida de nuestro señor padre, del gran cantante José José y a partir de ahí ponernos al tanto y de poder nosotros ponerlos al tanto a ellos de cuál es la situación”, declaró Marisol.

Cuando a Sosa se le preguntó si estas organizaciones le han entregado algún dinero, ella no dudo en responder: “No mi amor, es a lo que vamos, no te puedo hablar de cosas así, independientemente de que se me hace algo muy privado, sabes, pero independiente de eso, llevando las cosas que llevamos nosotros en cuestión legal, no, está todo frenado”.

Pero la hija mayor del famoso cantante mexicano dejó ver que el tema del poder adquisitivo de su padre no es lo que más le importa lo que sí desea esclarecer es sobre algunas inquietudes que lleva dentro de su corazón.

“Yo quiero mis respuestas, quiero saber en qué momento mi propio papá decidió ya no volver a verme, ya no volver a saber de mí, ya no volver a saber de mi hermano… Yo voy por esa justicia, la herencia, las regalías y todo lo demás al respecto de lo que fue la carrera de mi papá, eso como lo he dicho, va a venir por añadidura”, subrayó la mexicana.

No obstante, Anel Noreña, esposa de José José y madre de sus hijos, al ser cuestionada hace unas semanas por el programa “Hoy”, sobre la herencia y las regalías del intérprete, y si sobre sus hijos estaban siendo remunerados económicamente por este concepto manifestó al espacio televisivo.

“Sí, los muchachos, porque él se los dejó a ellos, pero ellos son los que están cobrando, entonces qué bueno, ¡qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos! Eso para su corazón y para su alma es muy importante. Lo que José dictó para ellos va a ser para ellos, es de ellos y será para ellos”, puntualizó Anel sin dar más detalles al respecto.

