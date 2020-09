Los Ángeles Azules debutan en los primeros lugares con “DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO” ¿Qué puesto alcanzaron?

View this post on Instagram

“Hay diferentes rubros, lo que yo hago es cumbia con base romántico, lo que siempre prevalece en la cumbia es el güiro…” – @elpolaco Los invitamos a ver la grabación completa y detrás de cámaras de #DeBuenosAiresParaElMundo este sábado 12 de septiembre en el Autocinema Mixhuca 💃🏻🕺🏻 Boletos en @ticketmaster_mx 🎶 (Link en stories)