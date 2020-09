[FOTO] Guarda una hamburguesa del McDonald’s desde el 1996 y este es su sorprendente aspecto

View this post on Instagram

Deze cheeseburger en patatjes zijn meer dan 10 jaar oud!😱 Een man uit IJsland kocht het eten 10 jaar geleden en besloot het niet op te eten, maar te bewaren!🍔🍟Hij was benieuwd wat er zou gebeuren als hij er een tijdje niks mee zou doen. Niet zo veel dus, want zelfs nu, na 10 jaar, ziet het eten er nog best goed uit en is er geen schimmel of rotte plek te zien.😧Via een livestream kunnen mensen het eten in de gaten houden. #wow #jeugdjournaal #burgers #friet #mcdonalds