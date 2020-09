Fernando Lozada de EXATLON EEUU muestra sus últimos tatuajes ¿Cuáles son?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlón Estados Unidos emprendió su gran regreso el pasado lunes, 13 de julio a las 7pm/6c por Telemundo. Los televidentes ya disfrutan en familia la nueva era de Exatlón junto al grupo de 15 impresionantes atletas – siete del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y ocho del Equipo Contendientes (Equipo Azul) – dándolo todo en la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares. Originalmente conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar cuenta con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

La pausa temporal de Exatlon Estados Unidos

A causa de la pandemia global por COVID-19, la producción de Exatlon Estados Unidos, asegurando el bienestar y salud de atletas, presentadores y equipo de producción, se vio obligada a suspender grabaciones del programa de competencias, eso hasta el pasado 13 de Julio en donde retomó lo que llaman “la segunda etapa de Exatlon”, con circuitos modificados, nuevos refuerzos, pero la misma emoción que ha convertido al programa en uno de los favoritos por la audiencia de Estados Unidos. Aún así, una vez reanudadas las grabaciones, fue el propio presentador del programa de competencias, Erasmo Provenza, quien resultó positivo a las pruebas diagnóstico del COVID-19 y tuvo que ausentarse de la competencia para recuperarse.

El “Torneo de Temporadas”

Exatlón Estados Unidos está más grande que nunca desde el pasado 1ro de Septiembre, con el gran “Torneo de Temporadas” a las 7pm/6c por Telemundo. El conductor Erasmo Provenza y la comentarista deportiva Marisela “Chelly” Cantú están a la cabeza para este clásico de estrellas donde se reúnen algunos de los más recordados concursantes de todas las temporadas para competir una vez más en las arenas de Exatlón Estados Unidos. Este evento especial está repleto de espectaculares premios, incluyendo $25.000 dólares en efectivo en juego cada semana.

El torneo surgió por la obligación de la producción, siguiendo las normas de la CDC, de ubicar al equipo azul (Contendientes) en una cuarentena luego de haber estado aparentemente expuestos al COVID-19, se desconoce de qué forma estuvieron y su estado actual de salud, pero hoy en día los participantes azules de la cuarta temporada se encuentran fuera de la pantalla de Telemundo, la casa de Exatlon Estados Unidos.

Fernando Lozada: Desde el inicio de la cuarta temporada

Un atleta que ha demostrado su fortaleza durante toda la competencia es Fernando Lozada, quien, a pesar de una lesión en la rodilla, es uno de los que se mantiene desde el inicio en las arenas de Exatlon Estados Unidos y es uno de los rojos que no ha parado en medir fuerzas con sus compañeros de todas las temporadas en el torneo que se está llevando a cabo hoy en día.

Los últimos tatuajes de Fernando Lozada

El simpático Fer, entre la adrenalina de los circuitos tuvo un momento para conversar con Frederick Oldenburg, en donde le explicó el significado detrás de sus últimos tatuajes, de hecho uno de ellos es un homenaje a su pequeño hijo Leandro.

¿Quién es Fernando Lozada?

Mexicano de 30 años. Conocido por su participación en Reality Show “Acapulco Shore”, ha sido una de las incorporaciones que más han llamado la atención en esta nueva temporada. En su infancia fue un niño activo y practicó todo tipo de deportes, desde fútbol hasta gimnasia artística, recientemente se convirtió en padre junto a su esposa Triana.

Nació en Colombia:

Aunque colombiano de nacimiento, desde muy pequeño Fernando cambió su lugar de residencia a México, donde ha crecido a nivel personal y profesional. Tiene un título en Diseño Industrial obtenido en el Instituto de Tecnología de Monterrey en Ciudad de México.

Tiene una legión de fieles seguidores en las redes sociales:

Actualmente cuenta con 2.3 millones de seguidores en su perfil de Instagram, en donde se mantiene muy activo compartiendo fotos de su vida personal, momentos especiales y sus rutinas de ejercicios.

Ha mantenido una carrera completamente polifacética:

Fernando ha sabido compaginar sus diferentes pasiones, es empresario y modelo fitness que se declara un amante del ejercicio y es también competidor de fisicoculturismo en México. También ha estado en televisión, foros de Internet, redes sociales, portadas de revistas y otras publicaciones dedicadas al mundo fitness.

Exatlón Estados Unidos, producido por Acunmedya para Telemundo, es un programa cargado de adrenalina que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de cursos de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo.

