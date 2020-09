Se conoció el elenco de ‘Dancing With the Stars’ 2020 con algunas estrellas importantes en el staff

La temporada número 29 de Dancing With the Stars se estrena el 14 de septiembre a las 8:00 p.m. hora del este (7:00 p.m. hora central) en ABC; antes del estreno, el elenco completo de DWTS se anunció en Good Morning America en la mañana del miércoles 2 de septiembre.

Debido a la pandemia de coronavirus, la revelación de Good Morning America fue un poco diferente este año y las estrellas se conocieron de forma remota a través de videos caseros pregrabados. Luego, las estrellas se presentaron a través de una video llamada y hablaron brevemente sobre su entusiasmo y planes para la temporada.

En las semanas previas a la gran revelación del elenco, todos los bailarines profesionales de la temporada fueron anunciados en GMA. Los bailarines profesionales de 2020 son Brandon Armstrong, Alan Bersten, Sharna Burgess, Cheryl Burke, Artem Chigvintsev, Valentin Chmerkovskiy, Sasha Farber, Jenna Johnson, Daniella Karagach, Keo Motsepe, Peta Murgatroyd, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Britt Stewart y Emma Slater. Las parejas de la temporada aún no se conocen; los fanáticos tendrán que ver con quién son emparejadas las celebridades en el estreno de la temporada 29.

ABC también anunció que algunos de los miembros del elenco de celebridades generarían entusiasmo por la nueva temporada antes de anunciarse el elenco completo. La estrella de Bachelorette Kaitlyn Bristowe fue el primer miembro del elenco confirmado; AJ McLean de Backstreet Boys fue confirmado a finales de agosto.

Un cambio importante en el reparto de esta temporada es el presentador del programa. La supermodelo y presentadora de America’s Next Top Model, Tyra Banks, se hará cargo, reemplazando a Tom Bergeron y Erin Andrews.

Esto es lo que necesita saber sobre las estrellas de la temporada 29 de Dancing With the Stars:

Vernon Davis

El ex jugador de la NFL y campeón del Superbowl, Vernon Davis, fue invitado a unirse a DWTS en el pasado, por lo que tardó mucho en hacer parte de la pista de baile. Durante una video llamada, Davis mostró su “movimiento característico”.

Davis se retiró de la NFL a principios de este año. Según NBC Sports, el jugador hizo una declaración explicando su salida inesperada del fútbol profesional, escribiendo: “Simplemente el desgaste con el tiempo. Especialmente esas conmociones cerebrales”, dijo Davis. “Pueden pasar factura a largo plazo. Es mejor prevenir que curar. Pero si no fuera por eso a lo largo del tiempo, probablemente habría jugado durante los próximos cinco años, al menos. Pero siento que tomé una gran decisión a medida que avanzo”.

Skai Jackson

La actriz Skai Jackson, que comenzó en el programa de televisión de Disney ‘Jessie’ es la competidora más joven de la temporada. Tiene solo 18 años y acaba de graduarse de la escuela secundaria. Jackson difundió la noticia de que competiría por la bola de espejos de la temporada 29 en una publicación de Instagram y le dijo a sus 6.6 millones de seguidores “¡Prepárense!”.

Johnny Weir

Johnny Weir ha sido dos veces patinador olímpico y ganó una medalla de bronce para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008. Esta no es la primera competencia de talentos de celebridades de Weir; anteriormente compitió como “The Egg” en The Masked Singer. Weir dijo que su tiempo en la pista hielo, su habilidad para emocionarse con una canción y su fuerza atlética lo ayudarán en la pista de baile, pero que aprender a bailar será una habilidad completamente diferente.

Nelly

Nelly es un gran nombre dentro de la industria de la música como artista estadounidense de rap, conocido por exitosas canciones como “Dilemma” y “Hot in Herre”. Como invitado virtual en GMA, Nelly dijo que su primera reacción cuando le pidieron que compitiera en DWTS fue “Demonios, sí, hagámoslo”. Dijo que no está seguro de cómo le irá como bailarín, ya que cree que tiene “dos pies izquierdos y dos tobillos derechos”.

Carole Baskin

Baskin dijo que Tiger King la “villana” y que el programa perdió el balón al no centrarse en los gatos. Dijo que su plan como concursante de DWTS era mantener a los gatos a la vanguardia. Cuando se le preguntó si era competitiva y si sus compañeros deberían estar preocupados por ella, respondió: “Soy competitiva, pero soy competitiva conmigo misma”.

Tiger King se convirtió en sensación en marzo, después de una maratón de Netflix al comienzo de la cuarentena del Covid-19. Baskin era un personaje controvertido entre la audiencia de la serie documental, por lo que no fue de extrañar que rápidamente comenzara a ser tendencia en Twitter una vez que se anunció que sería parte del elenco de Dancing With the Stars.

Chrishell Stause

Chrishll Stause protagoniza el exitoso programa inmobiliario de Netflix Selling Sunset. Hablando sobre su potencial para baile en Good Morning America, Stausse eligió palabras que dijo se usan en bienes raíces para describir las casas menos que impresionantes, diciendo que traerá cualidades “únicas y encantadoras” al escenario.

Después de que se hizo el anuncio, Stause recurrió a las redes sociales para expresar su entusiasmo y nerviosismo. En una publicación de Instagram, escribió: “¡¡¡Ahhhhh !!! ¡Sintonice @goodmorningamerica hoy y pronto podrá verme en el SALÓN DE BAILE en @dancingabc! ¡Sentimientos encontrados EMOCIONADA y ATERRORIZADA!”.

Nev Schulman

Hay varias estrellas de telerrealidad que compiten en Dancing With the Stars esta temporada, incluido el creador y estrella de Catfish, Nev Schulman. Schulman dijo que usará su experiencia de su programa para ayudar a las personas a superar sus problemas para ayudar a sus competidores a superar sus propios problemas y cuando pierdan durante la competición.

Catfish está transmitiendo actualmente su octava temporada en MTV; la temporada se filmó de forma remota, con Schulman investigando relaciones sospechosas en línea desde su casa.

AJ McClean

La estrella de Backstreet Boys, AJ McClean, dijo que iba a mostrar algunos de sus movimientos de ‘boy band’ en la competencia, y agregó que su compañero le advirtió que no lo deje caer y se rompa el cuerpo en la pista de baile.

El nombre de McClean dentro del elenco se conoció a finales de agosto, días antes de que se anunciara el resto de sus compañeros defamosos. Al difundir la emocionante noticia, escribió en Instagram: “¡¡Vamos por la bola de espejos, bebé!! Estoy muy agradecido con @dancingabc y @abcnetwork por la oportunidad de unirme al elenco de #DWTS de esta temporada. También quiero agradecer a mi esposa y a mis dos hijas por dejar que papá se embarcara en esta nueva aventura. ¡Lo estoy haciendo TODO por ti! Prepárate, BSB Army, esto va a ser un viaje salvaje. ¡¡¡¡¡¡HAGÁMOSLO!!!!!!”.

Mónica Aldama

Monica Aldama saltó a la fama como entrenadora en el reality show Cheer. Aunque tiene años de experiencia como porrista, Aldama dijo que no tenía ningún entrenamiento previo en baile. Como guiño al trofeo DWTS, Aldama posó sosteniendo dos bolas de espejos para anunciar su casting de la temporada 29 a sus seguidores de Instagram. Con junto a la foto escribió: “¡¡¡Estoy tan emocionada de estar bailando en el salón de baile esta temporada en @dancingabc !!! ¡¡Vamonos!! #DWTS”.

Jesse Metcalfe

El actor Jesse Metcalfe fue invitado a unirse a DWTS en el pasado, pero rechazó la oferta. Cuando se le preguntó qué lo hizo cambiar de opinión esta vez, Metcalfe dijo: “Realmente siento que es un panorama totalmente nuevo en la industria del entretenimiento. Está bastante abierto para que puedas hacer lo que quieras”. Se refirió a sí mismo como un “no bailarín”, pero dijo que quiere dejar el espectáculo obtenido nuevas habilidades y, con suerte, conseguir un papel en Broadway después.

Kaitlyn Bristowe

Kaitlyn Bristowe fue la estrella de The Bachelorette después de ser la concursante favorita de los fanáticos en The Bachelor. Bristowe dijo que tiene los ojos puestos en AJ McClean y Johnny Weir como su principal competencia.

Cuando se reveló la participación de Bristowe en el elenco de la temporada 26, reflexionó sobre la oportunidad de un episodio de su serie web. Ella dijo: “Voy a estar bajo un microscopio de nuevo, y siento que me tomó un par de años salir de esa sensación de que todos me miren, me critiquen y opinen”. Entonces, mi miedo de volver al mundo de la televisión nacional con algo tan vulnerable como bailar. Estoy emocionada, pero también un poco nerviosa de ser criticada por ser yo misma”.

Jeannie Mai

Jeannie Mai es mejor conocida como la ganadora del premio Emmy del programa de entrevistas diurno The Real. Participó como estilista en el programa How Do I Look? Mai también produce una serie web y un podcast llamado “Hello Hunnay With Jeannie Mai”.

Anne Heche

La actriz Anne Heche también es directora y cineasta. Fuera de su trabajo profesional, es conocida por su antigua relación con Ellen DeGeneres; la relación terminó en 2000. Heche protagoniza la nueva película The Vanished, junto a Thomas Jane y Jason Patric.

Justina Machado

La actriz Justina Machado saltó a la fama con el exitoso programa de HBO Six Feet Under; también interpretó a Darci Factor en Jane the Virgin. Actualmente, Machado interpreta a “Penélope Alvarez” en la comedia One Day at a Time.

Charles Oakley

La ex estrella de la NBA Charles Oakley es el segundo atleta profesional en el elenco de la temporada 29 de Dancing With the Stars. A lo largo de su impresionante carrera, Oakley jugó para los Chicago Bulls, New York Knicks, Toronto Raptors, Washington Wizards y Houston Rockets. Oakley dijo que pesa solo 5 libras por encima del peso que tenía cuando estaba en la NBA, lo que da por hecho que está en forma y listo para competir.

El estreno de la temporada 29 de Dancing With the Stars se transmite el 14 de septiembre a las 8:00 p.m. Hora del Este en ABC.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por D.L. Thompson”