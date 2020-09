Cristian Castro hace una revelación sobre su fallecido padre: ¿de qué se trata?

Una semana después de la muerte de Manuel “El loco Valdés”, su hijo Cristian Castro habló sobre la relación que tuvo con su progenitor y confesó el sentimiento que sentía hacia él.

El cantante llevó siempre dentro de su corazón el temor de que su padre no lo aceptara, según lo dio a conocer People en español.

“Tenía miedo de saber si realmente quiso que viniera a este mundo o no”, expresó Castro, quien también declaró que debido a la ausencia de su padre en su vida durante tanto tiempo lo hizo dudar si él comediante lo amaba o si por el contrario ese sentimiento no se había sembrado en él.

“Tuve miedo de que no estuvo ahí. No sabía si me quería, si no me quería mucho”, dijo el artista.

Y es que solo hasta cuando Cristian cumplió 30 años de edad fue cuando su padre y él se acercaron despejando la incertidumbre que sentía el artista “no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí”, pero después comprobó que el amor siempre existió y que su padre intentó muchas veces acercarse a su hijo.

“Sé que me buscó de chico [cuando era niño], que también me buscó de joven”, agregó. “Se que [Manuel el loco Valdés] tenía ganas de ser mi papá”, puntualizó el mexicano, quien manifestó que durante el tiempo que no existía una relación cercana entre ambos él se refugió casi por completo en el amor de su mamá Verónica Castro y especialmente en el de su abuela materna doña Socorro.

El intérprete de “Por amarte así”, deseaba profundamente saber lo que su padre tenía que decirle, conocer sus sentimientos.

“Tuve la necesidad de tener su versión de las cosas, de ver en sus ojos que había pasado y que más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente”, subrayó Castro, quien confesó que después de que se reunieron comenzaron una bella y muy cercana relación donde Cristian puso todo de su parte comportándose como un hijo amoroso recuperando el tiempo perdido, tratando de estar la mayor parte del tiempo con su padre y cuando le era difícil se comunicaba con él.

“Hicimos una relación muy bonita, de papá e hijo que eran amigos y yo quise estar cerca de él, y lo más cariñoso que pude”, puntualizó el artista.

Cristian concluyó que le agradece a la vida el padre que le correspondió. “Estoy agradecidísimo, si no fuera por El loco Valdés no estaría aquí”.

Cabe recordar, que cuando la abuela materna de Cristian murió, hace dos meses atrás, le contó a su colega y amiga Guadalupe Pineda en una charla en vivo a través de las redes sociales, que lo abarcó un profundo dolor y sentía una tremenda desolación, según lo dio a conocer el programa “Ventaneando”.

