Christian Nodal le trae un nuevo regalo a sus fanáticos ¿De qué se trata?

🗣LO LOGRAMOS 🇲🇽! Dar y recibir! Enseñar y aprender! Es de lo más importante en la vida y también lo más bonito. Estoy agradecido con todas las personas que formaron parte de esta experiencia en @lavoztvazteca. Aquí Fernando es donde deja de estar en mis manos y queda en manos del público y Dios todo lo que venga para tu carrera. Cuentas con mi apoyo incondicional y mi gran deseo de que tu vida y tu carrera estén bendecidas 🙏🏻, felicidades !!! @fernandosujo_mx