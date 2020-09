Christian Nodal se va a casar con Belinda: ¿cuándo?

Una de las parejas que últimamente se encuentra en boca de todos por el hermoso romance que ha nacido entre ellos, es el conformado por Belinda y Christian Nodal.

Aunque, las famosas estrellas llevan solo un mes, han demostrado que se encuentran muy enamorados y que la relación va muy en serio, tanto así, que durante una entrevista en el programa “La saga” que se presenta por You Tube, Christian, confesó que tiene planes de boda para el próximo año, pero que en este 2020 desea comprometerse.

“Me voy a casar con ella… yo creo que para el otro año ya… este año el anillo y para el otro ya nos casamos”, afirmó el intérprete de “No te contaron mal”, quien también habló sobre el tatuaje que se hizo en su torso en honor a su amada, y de cómo se siente al saber que ella también se gravó uno por él.

“Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y no porque los tenga yo, los tengo aquí (en el pecho)… siento bonito de verme al espejo y ver esos ojitos, o sea, nunca me voy a arrepentir de eso, igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque tú sabes que ella no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito”, expresó el cantautor mexicano.

Cuando Adela Micha del programa virtual le preguntó al intérprete de “Adiós amor” porque hasta este momento no vive junto al que dice él ser el amor de su vida, sin contemplaciones el indicó que no es fácil, pero que en su caso todo es diferente.

“Sé que es difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”, manifestó el artista.

Cabe recordar que en entrevistas anteriores Nodal ha dicho que el amor entre ambos nació cuando trabajaron como coaches en el programa “La Voz México”, y en la charla con la periodista Adela Micha, el artista detalló como se sentía al ver a Belinda y estar junto a ella.

“Ella me saludaba y a mí me daba mucho nervio, me sentía chiquito, como una hormiguita. Nadie me había fascinado tanto, aparte, como se porta con las demás personas, cuando la conocí dije ‘Es una chulada de persona'”, manifestó Rafael, quien rememoró que fue a través de una canción que le compuso a Belinda como le declaró su amor.

