Chef James rompe el silencio sobre su salida de “Un Nuevo Día”: ¿Qué dijo?

A una semana de darse a conocer la salida de Chef James de “Un Nuevo Día” de Telemundo, la estrella finalmente rompió el silencio sobre su despido a través de una publicación en su cuenta oficial en la plataforma de Instagram.

“La noticia de que no continuaré con la cadena es cierta y quería compartírselas y comunicárselas!”, comunicó el chef venezolano a través de su cuenta en Instagram.

James Tahhan continuó expresando su agradecimiento a Telemundo por sus 10 años de trayectoria en el importante programa televisivo de la cadena hispana: “De mi parte sobre todo agradecido por 10 Años con una gran empresa como lo ha sido Telemundo mi casa y sus dos matutinos Levántate y Un Nuevo Día!”.

“Me llevo grandes cosas y hermosos momentos gracias a todos los productores, técnicos, maquillistas, todas las personas que fueron parte de este sueño hecho realidad! Gracias miles y ya les estaré contando lo que viene para el futuro!”, aseguró Tahhan.

El afamado chef confesó que próximamente brindará mayor información sobre su despido de Telemundo, por lo que le pidió a sus miles de seguidores que se suscriban a su página web oficial para obtener la información en exclusiva.

Las reacciones en la plataforma de Instagram no tardaron en llegar: “Se te extrañará en las mañanas mi James”, “Amigooooo. Te extrañaremos! You are the best igual Seguiremos apoyándote en todos tus proyectos. Te quiero”, “Lo mejor para ti siempre James!!!! Eres un profesional y un tipazo!!!”, “@chefjames ya sabes lo que te he dicho!!! No trabajamos para empresas, trabajamos para Dios, El es el mejor jefe , esto solo es el fin de un ciclo!!! Empezaste siendo un niño. Te acuerdas? Ahora eres un hombre, ya casado, eres papa , y con un camino hermoso por delante.”

El pasado 27 de agosto, Chef James fue notificado por el equipo de producción de “Un Nuevo Día” que no continuaría al frente del segmento de cocina del show, esto debido a los constantes cambios que están realizando en su equipo de presentadores y colaboradores.

Tahhan se une a la lista de talentos que han sido despedidos en las últimas semanas del importante show matutino de la cadena televisiva de habla hispana, tal es el caso de personalidades como Héctor Sandarti, Rashel Díaz y Erika Csiszer.

En ese momento, trascendió la información de que Chef James continuaría en el segmento de cocina por al menos un mes más, esto mientras realizaban unas modificaciones en los estudios del show para los venideros colaboradores del segmento de cocina. Sin embargo, la personalidad venezolana no continuó apareciendo en pantalla desde que se informó la noticia de su despido.

Ver esta publicación en Instagram Y entonces yo dare la media vuelta! @unnuevodia Una publicación compartida por James Tahhan (@chefjames) el 16 de Jul de 2020 a las 7:00 PDT

Sigue a AhoraMismo en Instagram