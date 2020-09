[VIDEO] Carolina Sandoval estalla en contra de TikTok: ¿Por qué?

Carolina Sandoval recientemente se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram para manifestar su descontento con la decisión de TikTok de censurar uno de sus videos en la plataforma en donde promovía la belleza natural.

Desde su salida del programa ‘Suelta La Sopa’, la presentadora de televisión venezolana se ha tomado la tarea de constantemente publicar clips ocurrentes y motivadores en sus diversas redes sociales.

Asimismo, Sandoval a diario deleita a sus miles de seguidores con entrevistas exclusivas en su programa digital ‘El Almuerzo con Caro’ que se transmite mediante su cuenta de Instagram de lunes a viernes a las 3:00 PM, Hora del Este.

“Me pusieron una violación de las guías y lineamientos que ellos tienen”, afirmó Sandoval en el primer fragmento del video que colgó en Instagram para manifestar su descontento.

La comunicadora venezolana continuó hablando del incidente: “Nunca, nunca… Nunca me han dicho nada, pero vienen estas personas de TikTok y me suspenden otro porque… Miren lo que dice ahí: ‘Viola normas de la comunidad’. ¿Me puede explicar alguien qué es lo que está mal con mi vídeo o con decirle a la gente que se quiera, que se ame? No estoy entendiendo”.

‘La Venenosa’ también confesó que en ningún momento le han eliminado ningún tipo de video en donde se muestra en traje de baño en redes sociales, por lo que desconoce la decisión de TikTok para eliminar la publicación de su autoría en donde sólo promovía la belleza natural.

“No puede ser que alguien te censure porque simplemente tú estás diciéndole a las mujeres que se quieran tal y como soy”, afirmó Sandoval antes de mencionar que dejará todo en manos de trabajo en las plataformas digitales.

