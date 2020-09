Carlos Rivera presenta ‘SI FUERA MÍA’ a voz y guitarra ¡Escúchalo aquí!

El artista y compositor mexicano más celebrado de su generación, Carlos Rivera comparte el audio y video de “Recuerdos de Amor (Lembranças de Amor)”, tema que antecede al lanzamiento hoy a media noche de “Tocando al Frente” track con que cierra el lanzamiento de su ansiado EP, Si Fuera Mía.

Con el estreno de estos dos temas, Rivera revela por completo este proyecto que re-versiona siete de sus canciones favoritas de distintos géneros. Desde “Volveré”, de autoría de la reconocida compositora española Rozalén, hasta el hit de estilo duranguense “Por Tu Amor” originalmente interpretado por Alacranes Musical. Rivera logra adueñarse de las composiciones de amigos y colegas con un extraordinario respeto y sensibilidad. Entre ellos Leonel García, de quien tomó “Sin Cargo de Conciencia” y “Mar Adentro”, del productor y cantautor puertorriqueño Tommy Torres. Pero la selección no deja ni un momento de respiro, pues cada track nos roba el aire con interpretaciones como la original de trova “Brazos de Sol” del poeta y compositor Alejandro Filio o las ahora reveladas “Recuerdos de Amor (Lembranças de Amor)” y “Tocando al Frente” que ponen una vibra brasileña al EP, siendo tracks escritos por autores del gran país sudamericano.

“Son las que más me gusta cantar y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título Si fuera mía, porque las hice sonar como si fuera una de las mías”, explicó Rivera en un en vivo en el que contaba detalles sobre este proyecto que nos entregó también geniales videos grabados bajo la dirección de Andrés Ibáñez. Clips grabados en los emblemáticos estudios de Sony Music los cuales contaron con una atmósfera cálida con toques vintage que evocan a la nostalgia, el romanticismo y a la intimidad.

Con esta producción Rivera aprovechó el tiempo libre de la cuarentena para crear y expresar su talento artístico, sin imaginar que este pasatiempo se convertiría en un material para compartir con todos sus seguidores. El lanzamiento viene en un año artísticamente crucial para la carrera de Carlos Rivera. Pues antes del EP había lanzado con gran éxito “Perdiendo la Cabeza”, tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales, además de que también sacó a la luz su disco vinil Sessions Recorded At Abbey Road, un registro único donde el artista luce sus dotes en el legendario lugar.

Como apoyo a los más necesitados en esta epidemia mundial, el cantante también unió fuerzas con Save The Children para lanzar “Ya Pasará”, un motivante tema que donará todo lo recaudado a la organización no gubernamental, Save The Children, esto en favor de la niñez en México que se ve gravemente afectada por el COVID-19. Es así Carlos Rivera pone su extraordinario talento vocal al servicio de grandes causas, esto entregando reconfortantes tracks que nos hacen emocionarnos y alegrarnos. Todo con ese maravilloso toque que le ha valido el reconocimiento que tiene como uno de los artistas y compositores más importantes en su género a lo largo de México y el mundo.

Si Fuera Mía – lista de canciones:

1 Tocando al Frente

2 Vuelves

3 Sin Cargo de Conciencia

4 Mar Adentro

5 Por Tu Amor

6 Recuerdos de Amor (Lembranças de Amor)

7 Brazos de Sol