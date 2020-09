¿Qué hay en la ‘Travis Scott Meal’ de Travis Scott x McDonald’s?

Travis Scott es la primera celebridad en conseguir su propia comida especial en McDonald’s desde que Michael Jordan tuvo la oportunidad de hacre la McJordan en 1992. Al ordenar el menú ‘Travis Scott’ los fanáticos del rapero podrán comer lo mismo que Travis Scott pide cuando visita McDonald’s.

El menú ‘Travis Scott meal’ estará en el menú a partir del martes 8 de septiembre y solo estará durante un mes.

“Todo el mundo tiene una comida favorita del menú de McDonald’s, sin importar quién sea”, dijo el director de marketing de McDonald’s, Morgan Flatley, en un comunicado. “Travis es un verdadero fanático de McDonald’s, ya que creció visitando nuestros restaurantes en Houston, sin mencionar que es uno de los mayores íconos musicales y culturales del mundo”.

Según el comunicado, la última vez que el nombre de una celebridad apareció en el menú de los Golden Arches desde 1992, fue cuando Michael Jordan tuvo su propio nombre en una comida rápida, que aparentemente también era una variación de un Quarter Pounder.

Según el sitio web de McDonald’s, la ‘Travis Scott meal’ consistirá en las tres comidas favoritas de Travis Scott.

“Los tres artículos favoritos de McDonald’s de Travis, todos por solo $6 dólares”, se puede leer en el sitio web oficial de McDonald’s. La comida, dice, consiste en una hamburguesa con un cuarto de libra de queso, al estilo Travis, que incluye tocino y lechuga. Luego, las personas que ordenen la comida recibirán una orden de papas fritas medianas con una guarnición de salsa BBQ y un Sprite con hielo.

“No podría estar más emocionado de dar vida a la colaboración de Cactus Jack x McDonald’s”, dijo Travis Scott, según el comunicado de prensa de McDonald’s. “Estamos uniendo dos mundos icónicos. Incluir un componente benéfico fue clave para mí y no puedo esperar a que la gente vea lo que tenemos en la tienda”.

Según el comunicado, la estrella también ha diseñado ropa personalizada para el equipo de trabajo de McDonald’s.

