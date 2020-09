[FOTO] ¡Andrea Legarreta superó el COVID-19! Así se encuentra

Todas las alarmas saltaron hace una semana para Andrea Legarreta, cuando en una visita al médico, le fue diagnosticado COVID-19. La presentadora explicó que sentía que le faltaba el aire al respirar. Los médicos decidieron hacerle una radiografía en la que pudieron observar que había sido contagiada. Inmediatamente, ordenaron su ingreso al hospital.

Como explicamos en Ahora Mismo, Legarreta explicó que también sus hijas y su esposo, el cantante Erik Rubin, habían dado positivo en el test de la enfermedad. Según la artista, tanto Rubín como sus hijas Mía y Nina solo han tenido síntomas leves. Sin embargo, ella, lamentablemente no ha corrido con la misma suerte y terminó el hospital.

Después de la lógica preocupación por su ingreso en el hospital, la conductora del programa Hoy quiso mandar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores con un vídeo en su Instagram, en el que explicaba:

En mi caso, estoy bien. Positiva y con buena actitud. El doctor, por eso, me confirmó que tenía una neumonía leve y que por eso debo quedarme unos días en el hospital. Pero no tengo nada grave. No estoy delicada. “

Como observamos en el vídeo de hace una semana, su estado de salud, aunque no era grave, no era el mejor. Tosía mucho, se cansaba mucho y le tocaba hacer reposo unos cuantos días.

Sin embargo, afortunadamente, su situación ha cambiado radicalmente en sólo 7 días. Andrea Legarreta está por fin plenamente recuperado, como vimos en su cuenta de Instagram, donde colgó una fotografía con un mensaje cargado de optimismo:

Hoy me siento especialmente feliz… Especialmente agradecida… Mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido MARAVILLOSO! Ya estoy lista para lo que venga! Dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero NADA con lo que no pueda! Ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo… Ya les contaré detalles de lo vivido y aprendido… Pero HOY sólo quiero celebrar la vida!! Sólo les digo que NO HAY MÁS QUE HOY!! Valora hoy! Ríe hoy! Abraza lo que estás viviendo hoy! Y ponte en manos De Dios! No alimentes tus miedos y alimenta tu Fe… Confía y entrégate a lo que estás pasando… #LaVidaSigue