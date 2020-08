WWE SummerSlam 2020 en vivo: Cómo ver el show Live Stream

¿Estás buscando una forma de transmitir SummerSlam 2020 de forma gratuita? Solo hay una forma legal de obtenerlo, y lo analizaremos aquí:

Los eventos de la WWE y el pago por visión se incluyen en suscripciones a la WWE. El primer mes de la suscripción es una prueba gratuita. Deberá introducir un número de tarjeta de crédito , pero no se le cobrará durante los primeros 30 días, y si cancela su suscripción en cualquier momento anterior, entonces no tendrá que pagar.

Si no cancelas, luego de un mes gratis comenzarás a pagar $9.99 por mes por la suscripción a WWE Network. Dicho esto, si desea una transmisión gratuita y legal del evento Money in the Bank de esta noche, puede ve aquí para suscribirte a la red WWE y mira el programa.

Puede transmitir la red de la WWE en una serie de dispositivos , incluido computadora de escritorio y portátil para PC y Mac , TV conectada, Roku , Apple TV , Playstation , Xbox , Amazon Fire TV y Kindle Fire , iPhone o iPad , o teléfono inteligente y tableta Android.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en PC o Mac

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta. Si es el momento del evento, puede verlo de inmediato, ya que se lo dirigirá a la fuente de transmisión de la Red las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si te registras temprano, vuelve más tarde y sigue el resto de estos pasos.

2. Vaya a WWE.com.

3. Haga clic en “Ver” dentro del banner de WWE Network en la parte superior derecha de la página.

4. Se le pedirá que inicie sesión en WWE Network, si aún no ha iniciado sesión.

5. Después de iniciar sesión, se le dirigirá a la página de inicio de la red WWE , que transmite las transmisiones 24/7, incluidos los PPV en vivo. A las 7 pm. EST / 4 p.m. PST, SummerSlam comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en iPhone o iPad

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Instala la aplicación gratuita de WWE en su dispositivo iOS. Encuéntrelo en la tienda de aplicaciones buscando WWE o simplemente go aquí .

3. Una vez en la aplicación, inicie sesión en su nueva cuenta de WWE Network desde el menú de la aplicación, o se le pedirá que inicie sesión cuando haga clic en cualquier enlace de red.

4. Una vez que se verifique su cuenta, se lo dirigirá a la pantalla de inicio y podrá transmitir su contenido. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en un teléfono o tableta Android

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Instala el WWE gratuito. Aplicación de Android en su dispositivo Android. Encuéntrelo en Google Play Store buscando WWE o solo ir aquí .

3. Una vez en la aplicación, inicie sesión en su nueva cuenta de WWE Network desde el menú de la aplicación, o se le pedirá que inicie sesión cuando haga clic en cualquier enlace de red.

4. Una vez que se verifique su cuenta, se lo dirigirá a la pantalla de inicio y podrá transmitir su contenido. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en Apple TV

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Asegúrate de que tu Apple TV esté funcionando con iOS 6 o superior, o tendrás que buscar otro dispositivo para transmitir el evento.

3. Vaya a la pantalla de la aplicación, busque WWE, selecciónelo y haga clic para iniciar.

4. Elija “Iniciar sesión con mi cuenta de WWE”. Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta y presione Enviar.

5. Ingrese su contraseña y presione Enviar.

6. Cuando se verifica su cuenta, puede transmitir contenido en su Apple TV. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Stream SummerSlam 2020 gratis en Roku

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Asegúrate de tener un modelo Roku compatible, o tendrás que reproducir WWE Wrestlemania 32 en un dispositivo diferente. Los siguientes modelos son compatibles: Roku LT (modelos 2400X, 2450X, 2700X); Roku 1 (modelo 2710X); Roku 2 (modelo 2720R); Roku 2 HD (modelo 3000X); Roku 2 XD (modelo 3050X); Roku 2 XS (modelo 3100X); Roku Streaming Stick (modelos 3400X, 3420X); y Roku 3 (modelo 4200X).

3. Vaya a la tienda de canales del jugador Roku, busque WWE Network, selecciónelo y haga clic en Agregar canal. Haga clic en Sí para confirmar la instalación y haga clic en Ir a canal, o seleccione Red WWE en la lista de canales en la pantalla de inicio.

4. Haga clic en el botón Iniciar sesión de miembro e ingrese su cuenta de correo electrónico y contraseña de WWE. Presiona Continuar, y después de verificar tu cuenta, llegarás a una pantalla de inicio donde puedes transmitir contenido. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en su PS3 o PS4

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Descargue la aplicación WWE gratuita desde PlayStation Store. Después de la descarga, la aplicación se instalará.

3. Después de la instalación, inicie la aplicación desde la sección Servicios de TV / Video de la PS3 o la sección de TV / Video de la PS4.

4. Haga clic en el botón Iniciar sesión de miembro y, en la siguiente pantalla, inicie sesión en su cuenta con su correo electrónico y contraseña. Presiona Continuar, y una vez que hayas verificado tu cuenta, aterrizarás en una pantalla de inicio donde podrás comenzar a transmitir. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en su Xbox One o Xbox 360

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Descargue la aplicación WWE gratuita de Apps Marketplace.

3. Inicie sesión en su perfil de Xbox Live.

4. Presione Inicio de sesión de miembro, inicie sesión en su cuenta de WWE, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, presione Continuar.

5. Cuando se verifique su cuenta, se lo dirigirá a una pantalla de inicio donde podrá ver la programación de WWE. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en Amazon Fire TV

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Asegúrese de que su Amazon Fire TV tenga la actualización de software más reciente.

3. Use la búsqueda por voz o la búsqueda de texto para buscar WWE Network. Elige la aplicación y descárgala.

4. Seleccione WWE, seleccione Iniciar sesión, ingrese su nombre de usuario y envíe, ingrese su contraseña y envíela.

5. Una vez que se verifique su cuenta, llegará a la pantalla de inicio, donde puede transmitir contenido. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en Kindle Fire

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Asegúrese de que su Kindle Fire ejecute Android 2.3.3 o superior.

3. Descargue la aplicación WWE gratuita de Amazon Appstore.

4. Inicie la aplicación, haga clic en el botón Iniciar sesión de miembro, ingrese el correo electrónico y la contraseña de su cuenta, y seleccione Continuar.

5. Una vez que se verifique su cuenta, llegará a la pantalla de inicio, donde puede transmitir contenido. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en Sony Connected TV o Blu-Ray Player

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Usando su televisor o reproductor de Blu-ray Sony, vaya a la fila Aplicaciones. (En reproductores de Blu-ray, la aplicación WWE Network aparecerá en la categoría Video).

3. Seleccione la aplicación de red WWE, seleccione Iniciar sesión de miembro y regístrese con el correo electrónico y la contraseña de su cuenta.

4. Después de iniciar sesión, se le dirigirá a la pantalla de inicio, donde puede comenzar a transmitir contenido de WWE. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.

Transmita SummerSlam 2020 gratis en Samsung Smart TV o Blu-Ray Player

1. Vaya aquí e inscríbase en su mes gratis de la red WWE y establezca el nombre de usuario y la contraseña de su nueva cuenta.

2. Utilizando su Samsung Smart TV (modelos Samsung Smart TV 2013 y 2014 solamente) o reproductor de Blu-ray, vaya a la tienda de aplicaciones Smart Hub. Ve a la categoría Deportes y busca WWE Network.

3. Encuentra e instala la aplicación. Después de la instalación, selecciónelo desde el panel de la aplicación, seleccione Iniciar sesión de miembro e ingrese el correo electrónico y la contraseña de su cuenta.

4. Después de iniciar sesión, se le dirigirá a la pantalla de inicio, donde puede comenzar a transmitir contenido de WWE. A las 7 pm. EST, SummerSlam 2020 comienza.