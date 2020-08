¿Cómo voto en America’s Got Talent?

La temporada 15 de America’s Got Talent está empezando a emitir “live shows”, así que ya no sólo se tendrá en cuenta la opinión del jurado. También será importante la opinión del público.

Si quieres que tus participantes favoritos vayan pasando rondas, entonces debes votarlos. Afortunadamente, hay muchos métodos para votar.

Para votar online o usando la app, los espectadores deben abrirse un perfil en NBC Universal, y de este modo podrán votar una vez empiece el show.

Para votar online, los espectadores deben visitar la web oficial, aquí, y registrarse con su perfil de NBC Universal. Después, los usuarios podrán escoger a quién votar y podrán validar su opción al clickar “Submit Votes”. Los votos podrán ser cambiados hasta la 7:00 AM del diá después de la gala.

Para votar usando la Xfinity X1 Set-Top Box, los espectadores deberán tener la Xfinity X1 box, el Xfinity Voice Remote y una suscripción a Xfinity.

Simon Cowell se hizo daño en la espalda, por lo que momentáneamente en los primeros dos episodios la cantante Kelly Clarkson lo sustituirá.

Como explica Gente, Cowell se cayó de una bicicleta eléctrica en el patio de su casa de Malibú, y debió ser trasladado de urgencia a un hospital y sometido a una cirugía de espalda que duró más de seis horas. Le tuvieron que fusionar algunos huesos y le añadieron una varilla de metal. Algo muy duro.

Cowell se lo tomó con humor:

Some good advice…

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.

— Simon Cowell (@SimonCowell) August 10, 2020