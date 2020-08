Murió Todd Nance: ¿Cómo murió el baterista fundador de Widespread Panic?

Todd Nance, el baterista fundador de la banda de rock Widespread Panic, murió el miércoles 19 de agosto en Athens, Georgia. El músico de 57 años murió por “complicaciones repentinas e inesperadamente graves de una enfermedad crónica”, según dijo su familia en un comunicado publicado en la página de Facebook de Widespread Panic. No se proporcionó información adicional sobre la naturaleza de la enfermedad o la causa de su muerte.

A través de un mensaje de sus antiguos compañeros de banda, también publicado en la página de Facebook, manifestaron su dolor.

“Con el corazón apesadumbrado y los recuerdos amorosos nos despedimos de nuestro hermano Todd Alton Nance. Widespread Panic nació la noche del primer show de Todd … Durante treinta años, Todd fue el motor de Widespread Panic. Escribió grandes canciones y fue un colaborador generoso e indulgente. T Man era el epítome de un “jugador de equipo”. Conducía la banda y conducía la furgoneta. Divertido, aventurero y con un alma muy amable, le deseamos a Todd y su familia paz durante el momento triste después de tantos momentos felices. Buen viaje, hermano Todd”, se lee en el comunicado.

Nance nació el 20 de noviembre de 1962 en Chattanooga, Tennessee. Fue un apasionado de la música desde muy joven y consiguió su primera batería a los 13 años, informó Relix.

Durante la escuela secundaria, el músico tocó en una banda de la escuela con el guitarrista Michael Houser, con quien eventualmente formaría Widespread Panic. Después de la secundaria, se mudó a Georgia y en 1986, se reconectó con Houser y formaron Widespread Panic junto con el bajista Dave Schools y el guitarrista John Bell.

Todd Nance Jam at Isis Music HallThis video is about Todd Nance Jam at Isis Music Hall 2015-08-30T07:01:43Z

La banda se hizo conocida en el área de Georgia antes de convertirse en un grupo más conocido a nivel nacional. Según Jambase, Nance tocó la batería en los 12 álbumes de estudio de Widespread Panic, excepto Street Dogs. Nance también fue parte del legendario espectáculo Widespread Panic en Athens, Georgia, que atrajo a más de 100.000 personas.

En el otoño de 2014, Nance se tomó un descanso de la banda para “tomarse el tiempo para atender asuntos personales” y regresó en 2016 para cuatro shows, en el evento “Panic en La Playa”. Después de eso, Nance dejó el grupo de forma permanente y le dijo a Jambase: “Básicamente, tuve 31 grandes años de gira con la banda. No cambiaría eso por nada. Pero las cosas cambian a medida que pasa el tiempo. Tuve que abordar esos problemas y dejar mi vida profesional al margen. Así que ahora que me he librado de todo eso, he intentado volver al trabajo. Eso es practicamente todo”.

RIP to the Toddfather, Todd Nance. We danced and twirled to your rhythms many nights, and I will always be so grateful for that. Deepest sympathies to his family and @WidespreadPanic and crew. Roll Todd. pic.twitter.com/Esq537AFpS

— Ben Deco (@BenDeco666) August 19, 2020