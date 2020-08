Simon Cowell (America’s Got Talent) tuvo que ser operado de urgencia. ¿Por qué?

Días antes del inicio de la temporada 15 de America’s Got Talent, el juez y productor ejecutivo del programa Simon Cowell tuvo un accidente de bicicleta en casa y tuvo que ser operado de urgencia tras romperse la espalda.

En las redes sociales, Cowell explicó a sus fans el motivo del accidente. En Twitter y en Instagram, él escribió: “Os dejo un buen consejo… Si te compras una bicicleta eléctrica, lee el manual de instrucciones antes de subirte a ella por primera vez. Me rompí parte de la espalda. Gracias a todos por estos mensajes amables. Y un inmenso gracias a todas las enfermeras y doctores. Son de las personas más amables que conocí en mi vida. Espero que estén todos bien. Simon.”

Some good advice… If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time. I have broken part of my back. Thank you to everyone for your kind messages.

Según Fox News, una persona del entorno de Cowell explicó que se había roto la espalda “por muchas partes”. La repentina lesión necesitaba una operación y Cowell se encuentra en estos momentos en el hospital.

Según explica E! News, la lesión de Cowell lo tuvo en el quirófano durante 6 horas la noche del sábado. Fow News explicó que la operación incluyó la inserción de una pieza de metal.

Una fuente próxima a la familia explicó a Heavy via e-mail que “se encuentra bien, con buen ánimo y andando un poco. Aún se quedará en el hospital unos días más. Estos días ya ha trabajado un poco desde el hospital. Simon sabe que, pese a todo, ha tenido mucha suerte y está muy agradecido al equipo médico que ha estado increíble.”

La también juez de Britain’s Got Talent Amanda Holden confirmó que se encuentra bien después de la operación en redes sociales. En Twitter, escribió: “Estuve pensando todo el día en mi querido amigo y afortunadamente puedo escribir que se encuentra realmente bien después de la operación. Mi familia y yo te deseamos una rápida recuperación y te mandamos a ti, a Lauren y a Eric todo nuestro amor.”

I’ve been thinking about my dear friend all day and luckily I’m able to write that he’s had his operation and he’s doing really well 🙏🏼 My family and I wish you a speedy recovery and send you, Lauren and Eric all our love ❤️ pic.twitter.com/NAvUriuQRL

— Amanda Holden (@AmandaHolden) August 9, 2020