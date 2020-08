¿Ricky Martin planea tener más hijos? ¿Cuántos? Su sorprendente revelación

Ricky Martin concedió una entrevista a Out Magazine, una revista que busca llegar al público de la comunidad LGTB, en la que reveló sus planes familiares a largo plazo.

Sin duda alguna, el gran titular de la entrevista fue cuando el cantante de Puerto Rico habló sobre la posibilidad de ampliar la familia. Medio en broma, medio enigmático, Ricky Martin explicó:

“Hay momentos en los que quiero diez más, y luego están esas mañanas en las que todo el mundo llora y yo digo: ‘Está bien, tal vez estemos bien los seis'”

Welcome to Ricky’s revolution. Out’s latest cover star @ricky_martin, the globally renowned performer, opens up about his music and how the prospect of no longer being able to perform in front of massive, sold-out crowds (because of COVID) impacted him. https://t.co/7atFXvGdJP pic.twitter.com/rn4nObnFTu

— Out Magazine (@outmagazine) August 11, 2020