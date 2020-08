¿Qué ver en TV? – Domingo 09 de agosto

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del gran estreno de “¿Quién es la máscara?”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos”, “La Voz” y las películas “Chinese Zodiac” y “Furious 7”.

¿Quién es la máscara?

Los domingos en familia regresan a Univision con la transmisión de “¿Quién Es la Máscara?”, el reality más misterioso e impactante de la televisión, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Después de haber batido récords de audiencia en México, el programa se trasmitirá todos los domingos por Univision en el mismo horario.

El carismático actor y presentador Omar Chaparro conduce la competencia de canto. Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe forman parte del panel estelar de “investigadores”, mientras que la ganadora de “Mira Quién Baila All Stars¨ Kiara Liz presenta el contenido exclusivo del programa.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

La Voz

Telemundo celebra por todo lo alto el regreso de la segunda temporada de la competencia “La Voz”, uno de los reality más vistos en la importante cadena televisiva de habla hispana.

La segunda temporada de “La Voz” regresa con la etapa final de la competencia, la gran semifinal en donde los participantes se disputarán un lugar en la gran final.

La segunda temporada de “La Voz US” es transmitido por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Chinese Zodiac

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada para cumplir su misión.”

Chinese Zodiac Official Trailer #1 (2012) – Jackie Chan Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Chinese Zodiac Official Trailer #1 (2012) – Jackie Chan Movie HD A man searches the world for a set of mystic artifacts – 12 bronze heads of the animals from the Chinese zodiac. 2012-10-17T19:24:52Z

Furious 7

La película protagonizada por Vin Diesel, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Ha pasado un año desde que el equipo de Dominic Torreto y Brian pudiera regresar finalmente a Estados Unidos, tras ser indultados. Desean adaptarse a una vida en la legalidad, pero el entorno ya no es el mismo. Dom intenta acercarse a Letty, y Brian lucha para acostumbrarse a la vida en una urbanización con Mia y su hijo. Ninguno de ellos imagina que un frío asesino británico, entrenado para realizar operaciones secretas, se cruzará en sus vidas para convertirse en su mayor enemigo.”

Furious 7 – Official Trailer (HD)Furious 7 – Official Trailer (HD) In Theaters and IMAX April 3, 2015 http://www.furious7.com/ Continuing the global exploits in the unstoppable franchise built on speed, Vin Diesel, Paul Walker and Dwayne Johnson lead the returning cast of Fast & Furious 7. James Wan directs this chapter of the hugely successful series that also welcomes back favorites Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky and Lucas Black. They are joined by international action stars new to the franchise including Jason Statham, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey and Kurt Russell. Neal H. Moritz, Vin Diesel and Michael Fottrell return to produce the film written by Chris Morgan. 2014-11-01T19:55:33Z