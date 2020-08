Prince Royce cantó bachata en la Convención Nacional Demócrata 2020

Prince Royce cantó una versión entusiasta de “Stand by Me” para la Convención Nacional Demócrata, poniendole un poco de ritmo y sabor latino al evento político.

El joven neoyorquino, de origen dominicano, interpretó su famoso tema que lo lanzó a la fama y se hizo viral.

Puedes ver la canción del joven y ver la letra a continuación.

La presentación de Royce se realizó la noche del miércoles 19 de agosto.

Antes de su actuación, Prince Royce tuiteó sobre lo emocionado que estaba de participar en el evento.

El intérprete de “Corazón sin cara” cantó su canción del 2010 cerca de Tito Puente St. en Miami, informó Billboard.

Después de la canción dijo: “Mi gente, apoyémonos unos a otros y no olvidemos votar este noviembre. Juntos podemos hacer un cambio”.

Puedes ver un video de su versión de “Stand by Me” en YouTube a continuación.

Prince Royce – Stand By Me (Music Video)To purchase on itunes, please visit http://itunes.apple.com/us/album/stand-by-me-single/id349527210 You've waited long enough! Here is the video for Prince Royce's Stand By Me. From January 19th to February 19th, all proceeds from itunes sales will be donated to Oxfam America, an organization providing relief to Haiti. Please visit http://www.princeroyce.com 2010-01-25T17:43:14Z

Por si no la conoces, aquí está la letra completa de la canción que interpretó Royce.

When the night, has come and the land is dark

y la luna, es la luz que brilla ante mi

Miedo no, no tendré, oh I won’t, te asustaré

Just as long as you stand, stand by me

And darling, darling stand, by me, oh stand by me

Oh stand ,junto a mi, junto a mi.

Y aunque las montañas o el cielo caiga

no voy a preocuparme

por que se, que tu estas junto a mi

No llorare, no llorare oh, I won’t share a tear

por que se, que tu estas junto a mi

And darling, darling stand by me, oh stand by me

Oh stand, stand by me, stand by me

That’s class right there

And darling, darling stand by me, oh stand by me

Oh stand, junto a mi, junto a mi

And darling, darling stand by me, oh stand by me

Oh stand, junto a mi, junto a mi

Come on, swagga no too strong

What’s my name, Royce

And darling, darling stand by me, oh stand by me

Oh stand, junto a mi, junto a mí”.