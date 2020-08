NXT TakeOver XXX: Cómo ver el show en vivo GRATIS

NXT TakeOver XXX es este sábado 22 de agosto. En el evento veremos a Keith Lee defender por primera vez el titulo en TakeOver contra Karrion Kross, quien va a estar acompañado por Scarlett.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Lee defiende un título por lo Kross tendrá que tener los ojos bien abiertos y listo para lo que le viene.

El evento comienza el sábado a las 7 p.m. ET. No estará en la televisión por cable normal, pero aún puedes mirar una transmisión en vivo de NXT Takeover XXX en su computadora, teléfono u otro dispositivo conectado a través de WWE Network , el servicio de transmisión digital que tiene cobertura exclusiva de cada evento PPV, así como una biblioteca completa a pedido de eventos anteriores de la WWE.

Puedes comenzar una prueba gratuita de un mes de WWE Network aquí mismo , y luego también podrás ver SummerSlamm 2020 – este 23 de agosto. Con la prueba gratuita podrás ver el show en la computadora a través de WWE.com, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación WWE.

NTX TakeOver XXX

Estamos a solo unas horas de lo que seguramente será una edición emocionante y llena de acción de NXT TakeOver. El programa de esta noche será el trigésimo TakeOver PPV de NXT, un logro monumental de la marca Black & Gold de WWE, y como resultado de lo mismo, Triple H y el equipo de NXT quisieran hacer algo grande.

En NXT Great American Bash, Keith Lee se convirtió en el primer hombre en la historia en ganar el Campeonato de Norteamérica y NXT al mismo tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que él y William Regal anunciaran que renunciaría al Campeonato de América del Norte para dar más oportunidades a la lista, que fue un movimiento masivo de babyface.

Esto llevó a William Regal a anunciar un combate de escalera por el Campeonato Norteamericano “vacante” en NXT TakeOver XXX. En las últimas semanas, vimos a muchas Superestrellas competir en partidos de clasificación para reservarse un lugar en el Ladder Match.

Ahora, de los cinco competidores, Gargano y Dream ya han sido campeones norteamericanos, por lo que es poco probable que lo vuelvan a ganar. Cameron Grimes ha impresionado recientemente, pero es posible que aún no esté listo. Eso nos deja con “The Thick Boi of NXT” Bronson Reed y “The Archer of Infamy” Damian Priest, quienes son mis elegidos para salir como el nuevo campeón.