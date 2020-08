Con apenas 15 años de edad, Nolan Gibbons, originario de Marion, Massachusetts, y quien se había convertido en toda una estrella en redes que compartían sus videos cantante, murió “completamente inesperadamente” el 18 de agosto.

La madre de Gibbons, Sheila Jane Gibbons, reveló la noticia de la muerte de su hijo, a través de una publicación de Facebook.

Sheila Gibbons dijo que su hijo murió mientras dormía en su casa la mañana del 18 de agosto. No reveló la causa de la muerte de Nolan.

VideoVideo related to con solo 15 años murió el cantante nolan gibbons: ¿cómo murió el prometedor artista? 2020-08-20T17:45:09-04:00

La mamá del pequeño artista aseguró que describir la muerte de su hijo solo como un shock sería una “gran subestimación”. La publicación continuaba diciendo que la familia Gibbons no podía “comprender lo que significará semejante pérdida para ellos.

Shiela Gibbons agregó que su familia está haciendo arreglos para un tributo a la “hermosa y demasiado corta vida” de su hijo. La publicación concluyó con las palabras: “Sabemos que Nolan tocó la vida de muchas personas a través de su música, su humor y su espíritu alegre. En este momento tan tierno, les pedimos paciencia y privacidad mientras navegamos por esta pérdida inimaginable”.

Una página de financiación colectiva para el joven de 15 años dijo que Gibbons “tenía el mundo al alcance de su mano”.

Más tarde, Sheila Gibbons publicó una captura de pantalla de una pintura hecha por su hijo cuando tenía 3 años que decía: “A todos les gusta ser ellos mismos”. Inicialmente publicó la imagen el 2 de abril.

Se han creado varias páginas de financiación colectiva para la familia de Gibbons. Puede donar aquí y aquí.

La página de GoFundMe de Gibbons comienza con las palabras: “A los 15 años, Nolan realmente tenía el mundo al alcance de la mano, y ya tenía una exitosa carrera musical que fue nada menos que extraordinaria”.

¡La plataforma de canto infantil Acapop! KIDS rindió homenaje a Gibbons en su página de Instagram. La publicación decía que Gibbons era un “cantante, beatboxer y músico excepcionalmente talentoso, pero sobre todo, era el amigo más amable”.

Mad World by Tears for Fears – coverOpen mic night with Melissa Mulligan Vocal Studios. 5/23/20. Check them out at https://www.mymmvs.com/, they are the best! Original song https://www.youtube.com/watch?v=u1ZvPSpLxCg 2020-05-24T12:25:53Z

En 2019, la familia Gibbons dijo que rechazaron la oportunidad de que el chico prodigio apareciera en America’s Got Talent.

Gibbons le dijo al medio del sureste de Massachusetts The Wanderer, en junio de 2019 que “La música es mi vida”. Gibbons agregó que en su juventud, dibujó las letras alfabéticas en las teclas correspondientes en el piano familiar cuando era “un niño muy pequeño”.

Gibbons también dijo que grabó con Acapop! KIDS en Nueva York y Dallas. Esto siguió a su victoria de 2017 en New England’s Got Talent. Gibbons ganó el concurso con su interpretación de “Imagine” de John Lennon. Gibbons le dijo a The Week Today sobre su elección: “Me gusta mucho cantar esa canción y realmente encaja en el mundo de hoy”.

Sheila Gibbons fue citada en el mismo artículo diciendo que la familia se estableció en Marion, Massachusetts, debido a los programas de música de alta calidad disponibles en las escuelas locales. Ella dijo: “Nos dijimos a nosotros mismos, ‘Tenemos este niño talentoso; es nuestro trabajo crear un espacio que le brinde oportunidades”.

Sheila Gibbons también dijo que debido a las preocupaciones sobre la exposición excesiva en público, la familia rechazó la oportunidad de que Gibbons apareciera en America’s Got Talent. Actualmente, Gibbons se estaba preparando para un curso de verano en la Universidad de Berkeley y actuar en una versión musical de la película de Dreamworks Shrek.

Aparte de la música, Gibbons dijo que sus intereses eran andar en bicicleta y “filmar trucos de ping-pong”

¡Al lanzar su carrera en Acapop! KIDS en su cumpleaños número 15 en julio de 2020, Gibbons dijo que a pesar de ser conocido como cantante y beatboxer, hizo una audición en la plataforma como soprano. Gibbons dijo que sus pasatiempos eran escribir canciones, producir y montar en bicicleta.

Do You Ever? by Phil Good – A Cappella CoverHope you enjoy! Original song – https://www.youtube.com/watch?v=XZQHU1s_0IY Follow me on Instagram @nolan_does_music Follow Phil Good: https://twitter.com/philgoodsmusic https://www.facebook.com/philgoodsmusic https://www.instagram.com/philgoodsmusic https://philgoodsmusic.com 2020-06-23T16:14:05Z

Gibbons apareció en Fun 107 en enero de 2020, donde habló sobre conocer a Kelly Clarkson por primera vez. En el momento de su muerte, Gibbons asistía a Old Rochester Region High School.

En su página de Instagram, Gibbons decía que era un cantante, compositor y actor de 15 años. Gibbons publicó el hashtag “BLM” y un enlace a un recurso para material de lectura antirracista.

La publicación más reciente en la página de YouTube de Gibbons fue en julio de 2020. El primer video de su página se cargó en 2016. Gibbons señalaba en su canal de YouTube que, además de su talento para cantar y escribir canciones, también estaba interesado en “filmar en trucos de ping -Pong”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com