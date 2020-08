¿Como ver los MTV VMA’s 2020 en línea sin cable?

Aunque estemos en medio de una pandemia el show debe continuar. Así que prepárate para ver los MTV Video Music Awards 2020 este domingo 30 de agosto a las 6:30 p.m., hora del Este.

Si no tiene cable, aquí le mostramos cómo ver los MTV VMA’s 2020 en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión:

MTV está incluido en el paquete principal de 61 canales de Philo, que es el más barato entre todos los servicios de transmisión si planea mantenerlo a largo plazo. Viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en Philo, podrá ver los MTV VMA’s 2020 en vivo en su computadora a través del sitio web de Philo, o en su teléfono (compatible con iPhone), tableta, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV u otro dispositivo compatible a través de la aplicación Philo.

Si no puede verlos en vivo, Philo le permite ver programas en DVR y verlos hasta 30 días después. Además si olvidas el DVR, Philo también viene con una función de retroceso de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

MTV es uno de los más de 100 canales de televisión en vivo incluidos en el Paquete FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los MTV VMA’s 2020 en vivo en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible. a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de espacio DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

MTV está incluido en el paquete Sling Orange más Comedy Extra (41 canales) o en el paquete Sling Blue más Comedy Extra (54 canales). Si omite la prueba gratuita de tres días, puede obtener cualquier paquete por $25 y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver los MTV VMA’s 2020 en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One. u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 10 horas de DVR en la nube.

2020 MTV VMAs

11 Totally Unexpected VMA Arrivals | MTVWith the 2020 VMAs days away, we’re preparing our minds, bodies, and souls by revisiting iconic moments from years past. Here are 11 arrivals that we haven’t stopped thinking about since they happened before our very eyes, including T-Pain on an elephant, Pharrell and a crew of bikers, and many more. #VMAs #MTV Subscribe to MTV: http://goo.gl/NThuhC More from MTV: Official MTV Website: http://www.mtv.com/ Like MTV: https://www.facebook.com/MTV Follow MTV: https://twitter.com/MTV MTV Instagram: http://instagram.com/mtv #MTV is your destination for the hit series WNO, VMA, Jersey Shore, The Challenge, MTV Floribama Shore, Teen Mom and much more! 2020-08-25T20:00:07Z

Los MTV Video Music Awards 2020, organizados por Keke Palmer, regresan al Barclays Center en Manhattan para “celebrar la resistencia de Nueva York y presentar actuaciones adicionales de lugares emblemáticos de la ciudad”, dijo MTV en un comunicado de prensa.

El evento tendrá como objetivo “reunir a los fanáticos de la música en todo el mundo y rendir homenaje a la fuerza, el espíritu y la increíble resistencia de la ciudad de Nueva York y sus queridos residentes” al presentar actuaciones épicas de lugares emblemáticos en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

“Estamos encantados de traer los VMA de 2020 de regreso a Nueva York, la meca cultural del mundo donde la música y el entretenimiento están entretejidos en el ADN”, dijo Bruce Gillmer, presidente de Música, Talento Musical, Programación & Eventos para ViacomCBS Media Networks.

“Los MTV VMA de 2020 serán el primer evento del Barclays Center desde que la pandemia de COVID-19 llegó a Nueva York”, dijo Oliver Weisberg, director ejecutivo de Barclays Center y Brooklyn Nets. “Estamos muy emocionados de ser anfitriones una vez más de esta noche legendaria de la música, y estamos especialmente orgullosos del impacto que tendrá en nuestra comunidad de Brooklyn a través de la creación de empleos locales. Agradecemos profundamente el apoyo y los consejos de los funcionarios gubernamentales estatales y locales, así como de nuestra administración interna y el equipo de expertos médicos, todos los cuales han estado trabajando arduamente para garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados, y seguiremos de cerca su orientación en cada paso del proceso de planificación con nuestros socios en ViacomCBS “.

BTS Nervous For VMAs Performance Debut With “Dynamite” (Extended Interview) | MTVOne of the world’s biggest Pop acts BTS talk nerves about upcoming VMAS performance, the importance of spreading love to their fans AND serenade you with Harry Styles! What?! Dreams do come true!! #MTV #BTS Subscribe to MTV: http://goo.gl/NThuhC More from MTV: Official MTV Website: http://www.mtv.com/ Like MTV: https://www.facebook.com/MTV Follow MTV: https://twitter.com/MTV MTV Instagram: http://instagram.com/mtv #MTV is your destination for the hit series WNO, VMA, Jersey Shore, The Challenge, MTV Floribama Shore, Teen Mom and much more! 2020-08-26T14:00:08Z

Los productores de espectáculos y la administración del Barclays Center han estado trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios estatales y locales para implementar pautas de salud y seguridad para todos los involucrados, incluido un amplio distanciamiento social, limitaciones de capacidad y virtualización de componentes cuando sea posible. El Barclays Center y ViacomCBS están inequívocamente comprometidos a garantizar que el espectáculo no comprometa la salud y la seguridad de nadie involucrado en el evento.

Los artistas del pre-show incluyen a Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae y Machine Gun Kelly con Travis Barker y Blackbear. Este evento de 90 minutos es presentado por Nessa y Jamila Mustafa y contará con 0 “actuaciones asombrosas, entrevistas con celebridades y cobertura de costa a costa de corresponsales famosos, Kevan Kenney y Travis Mills”.

El programa de este año honrará a heroes “Everyday Heroes: Frontline Medical Workers”, presentado por EXTRA Gum, que celebra las mejores actuaciones de los socorristas (médicos, enfermeras y otros trabajadores médicos de primera línea) que hicieron que todos siguieran adelante con sus Actuaciones de puños.

Los artistas intérpretes o ejecutantes en el programa en sí incluyen a Lady Gaga y Ariana Grande actuando juntas, además de Miley Cyrus, BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma y CNCO.

Los MTV Video Music Awards 2020 se transmitirán en vivo el domingo 30 de agosto a partir de las 6:30 p.m. ET / PT en MTV.