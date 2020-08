Falleció la actriz Mónica Miguel: ¿cómo murió la estrella de Teresa y otras novelas?

Este miércoles llega una noticia muy triste desde México, que afecta de manera especial el mundo de las telenovelas. La renombrada actriz y directora Mónica Miguel, quien consolido una amplísima y reconocida carrera en el mundo de los melodramas en el país azteca y en Latinoamérica falleció a la edad de 83 años.

La noticia fue revelada por Televisa Espectáculos que utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que la directora de proyectos de renombre internacional como ‘Alborada’ y ‘La indomable’ entre otros, murió dejando un gran vacío entre sus familiares y entre los artistas que la reconocían y que trabajaron con ella.

“Este 12 de agosto, las telenovelas se vistieron de luto, falleció la actriz Mónica Miguel. Dedicó parte de su vida al entretenimiento, sus últimas apariciones fueron en la novela Médicos, línea de vida y en la serie Silvia Pinal frente a ti. Descanse en paz, Mónica Miguel”, aseguró Televisa Espectáculos.

Dentro de las primeras estrellas que se manifestaron tras la muerte de Mónica Miguel estuvieron Jaqueline Bracamontes, quien fue dirigida por la mexicana cuando protagonizó junto a William Levy la telenovela ‘Sortilegio’.

La ex Nuestra Belleza México manifestó su dolor ante la partida de la mujer a la que calificó como su gran maestra y su ejemplo a seguir.

“Maestra… no puedo creer tu partida. Aprendí tanto de ti… Gracias por tu entrega y pasión a tu profesión. Gracias por siempre creer en mí. Fue una experiencia inolvidable compartir contigo en Sortilegio. Sé que eres una mujer de mucha fe y mucha paz… descansa tranquila… dejaste un legado impresionante de amor… Te vamos a extrañar”, manifestó bastante compungida Bracamontes.

Así mismo, la actriz Ana Brenda Contreras, quien también hizo parte del grupo de actrices que fueron dirigidas por Mónica Miguel usó su cuenta de Instagram para dejar ver la tristeza que le produjo la muerte de uno de los personajes más reconocidos en el mundo de las telenovelas en México.

“Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi querída maestra Mónica Miguel. Solo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera, mucho de lo que sé cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez es gracias a ella”, subrayó Ana Brenda.

“Siempre al pendiente exigiéndome aun estuviera en otros proyectos. Siempre animándome cuando al inicio no me quedaba los personajes principales y me daban otro de reparto siempre me decía que era una oportunidad para crear un personaje entrañable . Exigía un proceso , un animal a cada personaje y una frase. Pedía siempre armonía en una industria que nos pedía trabajar a marchas forzadas y eso se lo deberemos siempre. Estoy segurísima que está disfrutando de este su nuevo viaje. La imagino declamando maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit … la voy a extrañar mucho 💜 Brava eterna Monica Miguel 🙏🏼👏🏼, concluyó Contreras.

Trailer SortilegioHistória da novela Sortilegio 2010-12-26T17:46:41Z

La actriz y directora hizo su última participación en televisión en la serie ‘Médicos, línea de vida’ que se transmite actualmente por Univisión en la que le dio vida a una madre de familia que era víctima de violencia.

Dentro de la larga trayectoria de Miguel se encuentran además de ‘Sortilegio’, ‘Alborada’ y ‘La indomable’ otros sin número de reconocidos éxitos que la hicieron brillar en diferentes partes del mundo.

El medio artístico ha perdido a una de sus precursoras y de las primeras mujeres que además de brillar delante de la pantalla también lo hice detrás de ella en su rol de directora y de “coaching” de actores.

Corazón Indomable Trailer OficialAperte em ativar legendas em português veja mais sobre Ana Brenda Contreras aqui http://anabrendacontrerasbr.blogspot.com.br/ 2014-05-20T08:10:12Z

Por las manos de Mónica Miguel pasaron a lo largo de varias décadas personajes de la talla de Lucero, Fernando Colunga, William Levy, Jaqueline Bracamontes, Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas y otros sin número de estrellas, quienes coinciden en afirmar con mucho dolor que la partida de la gran maestra deja un profundo sentimiento de tristeza en el mundo artístico.

Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre las honras fúnebres o sobre las causas de su muerte.