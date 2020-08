[VIDEO] Maribel Guardia sufre accidente automovilístico: ¿Qué sucedió?

Maribel Guardia vivió un gran susto al sufrir un pequeño accidente automovilístico cuando se disponía a salir de las instalaciones de la importante cadena televisiva Televisa en Ciudad de México. Pese al percance, Guardia afortunadamente resultó ilesa y hasta conversó con los medios de comunicación sobre lo sucedido.

Todo ocurrió cuando la estrella costarricense se disponía a salir en su lujosa camioneta del estacionamiento de Televisa después de participar en el programa “Hoy”. Sin embargo, la actriz no se percató que la pluma del estacionamiento aún no se levantaba, por lo que terminó derribándola, un incidente que los medios de comunicación que la esperaban a las afueras de la planta televisiva pudieron captarlo en video.

Segundos después del incidente, el personal de seguridad de la cadena televisiva se acercaron al lugar de los hechos para percatarse de los daños, pero rápidamente se dieron cuenta de que la persona que estaba a bordo del automóvil que terminó derribando la pluma de seguridad se trataba de la afamada Maribel Guardia, por lo que el accidente no trascendió a algo más allá del susto que se llevó la talentosa actriz.

A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno) on Aug 6, 2020 at 2:03pm PDT

View this post on Instagram

“Estoy bien, sólo el susto. Es que cuando los vi a ustedes dije: ‘¿Esos bandidos qué están haciendo allí? Si ayer los atendí’. Yo creo que ya no me lo van a cobrar porque ya no me dijeron nada… Yo venia tan relajada, ¿qué voy a meterle pata? Yo nunca corro, yo siempre he manejado como una tortuga, no soy de las que anda corriendo”, expresó la actriz al salir del estacionamiento de Televisa.