María Conchita Alonso sufrió un aborto: ¿cuándo paso?

María Conchita Alonso es una de las famosas que siempre ha sido muy abierta a la hora de hablar de sí misma, sincera y con el carisma que la caracteriza, pero hubo un episodio en su vida el cual mantuvo en secreto, al que dijo no sentirse orgullosa.

Hasta ahora, la actriz confesó al programa mexicano “Ventaneando” de TV Azteca, lo que había ocultado durante tanto tiempo; se trata de un aborto que se practicó cuando tenía casi 40 años.

“Me hice un aborto, algo que, para mí muy doloroso, fue un dolor muy grande que llevé dentro por muchos años. Me sentí como una asesina, la verdad, y fue muy fuerte eso que llevé dentro de mí”, aseguró la artista.

Para terminar con ese tormento que la agobio por tantos años, la venezolana finalmente encontró la solución.

“Eso dolor me lo sacaron unas chamanas en Puerto Vallarta. Tenía un compadre allá y él me veía yo como estaba, y él me dijo ‘vente para acá, te voy a presentar a unas indígenas’ y así fue”, contó la estrella y agregó. “De verdad que ellas me sacaron el dolor que llevaba por tanto tiempo. No me hubiera gustado saberlo, pero me dijeron que era una niñita, una angelita que me amaba, que me cuidaba. Yo creo que esa niña tendría como 19, 20, 21, 22 años, por ahí”.

La también ex reina de belleza confesó que nunca soñó con ser mamá.

“Mi decisión de no tener hijos fue la correcta para mí, siempre dije que si viniese un momento en que los quisiera tener, pues se adoptan, hay muchos niños por ahí que necesitan una familia, nunca he tenido ese gusanito de (la maternidad)”, subrayó la intérprete.

Por otra parte, María Conchita despejó un rumor que se viene escuchando de un posible romance con Cristian Castro, cuando ambos fueron captados en días pasados.

“Cristian (Castro) es un hombre, porque ya es un hombre, muy lindo, muy simpático, muy talentoso, muy cariñoso, pero de ahí a que sea mi pareja y hayamos tenido un chiqui chiqui (romance fugaz), no, no, no, en lo absoluto”, aclaró la cantante, quien explicó como sucedió ese encuentro.

“Hay dos días a la semana que me reúno con un grupo de amigas, en su mayoría mexicanas en un parque, y almorzamos ahí como un picnic, y una de ellas es muy amiga de él (Cristian Castro) y le dijo que fuese, él se apareció, ninguna sabíamos nada y cuando yo llego y al ratico llega él, yo digo ¿cómo? Ay, no,no,no, y así fue la cuestión”, afirmó Alonso.

Pero ¿cómo está el corazón de María Conchita?

“No tengo a nadie en estos momentos que me mueva el tapete, la verdad, yo llevaba bastante tiempo sin ganas de estar con alguien, necesitaba estar sola, y de unos meses para acá ya otra vez siento que ya es un buen momento para conocer a alguien”, subrayó la actriz.