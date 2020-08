“Donde manda capitán no manda marinero” María Celeste habla de su salida de Telemundo con Ismael Cala

La periodista y presentadora de televisión puertorriqueña María Celeste Arrarás compartió con la audiencia de Ismael Cala sus impresiones a raíz del despido, luego de 20 años de carrera en la cadena de televisión Telemundo.

“¿A quién no le duele que lo despidan?” fue su respuesta inmediata de María Celeste a la pregunta obligada sobre su salida intempestiva de Telemundo. Sin embargo, dio cuenta de la importancia de preguntarse ¿para qué suceden las cosas? en lugar de torturarse preguntando ¿por qué a mí?

Recientemente, a través de una sesión en vivo por su perfil de Instagram, María Celeste contó como experimentó el despido: “Es la segunda vez que me pasa en mi vida. Me pasó al principio de mi carrera y, por lo tanto, tengo experiencia en como uno se siente. Pero espero que, igual que me pasó la primera vez, en esta etapa de mi vida utilice esta experiencia para reinventarme y encontrar nuevas vías de expresar lo que me gusta, que es hablarle al público”

En conversación para el programa televisivo “Cala”, que sale aire para todo Estados Unidos por la cadena MegaTV, María Celeste reveló vía Skype y en primicia que ahora se está dedicando a un próximo capítulo como mamá mánager en el lanzamiento de la carrera musical de su hijo Adrián que está marcada por una interesante combinación de sus orígenes rusos y su crianza latina.

Luego de confesar que le ha tocado “rehacer” su casa varias veces, contó que se ha mantenido en casa desde que comenzó la pandemia del coronavirus ya que por ser asmática se considera de alto riesgo.

Finalmente, María Celeste destacó la importancia de ver el cambio como una oportunidad para reinventarse. “Cuando nos sucede algo en la vida que no vemos como positivo, debemos conectarnos con la energía de que por algo bueno será”.

