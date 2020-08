Maluma asegura que Justin Bieber no es competencia: ¿tienen alguna rivalidad?

Maluma se volvió tendencia en redes sociales y en buscadores de información este viernes, luego de haber lanzado en los primerísimos minutos del día su nuevo disco, titulado Papi Juancho, que está siendo todo un boom.

Y en una entrevista que le concedió a la revista People en español, el cantante de Medellín aseguró que no desea competir con figuras de talla internacional como Justin Bieber, no porque tenga alguna rivalidad con él sino porque está en una etapa donde prefiere mostrar su cultura local.

“No quiero ser ni competencia de Justin Timberlake ni que me vean como un Justin Bieber. Soy Maluma el de Colombia, el latino que representa a [su tierra a] nivel mundial”, comentó Maluma, admitiendo que por momentos se fue del rumbo incluso queriendo saltar al mercado anglo, pero que ahora desea tener los pies más en el piso.

“Es que muchas veces uno se pierde, uno pierde su esencia, porque cree que hay cosas mejores. Pero en lo simple está lo bueno. Lo que ha estado desde el principio es lo que realmente vale y va a valer siempre, es el ADN. Es la esencia por la que uno no se puede salir de ella”, dijo el colombiano a la mencionada publicación, donde compartió un “mea culpa”.

“Muchas veces la cag**, me equivoqué, porque quise meterme en proyectos diferentes. Me fui para Los Ángeles, hice un disco en inglés de ocho canciones, pensando que para allá era la vuelta, y no. No era yo, no era mi esencia y yo cantando en inglés… sí me gusta cantar en inglés, pero quiero que me conozcan en el mundo entero como Maluma, el man de Medellín, Colombia, que lleva su cultura al mundo entero con la bandera al hombro”, declaró el antiguo Pretty Boy.

En la misma entrevista, el colombiano de 26 años reveló que de ahora en adelante quiere que sus seguidores lo conozcan más a nivel personal y no como el artista exitoso, por lo que anunció que el Pretty Boy, sobrenombre con el que se dio a conocer, ya no va con él, pues prefiere que lo llamen Papi Juancho.

“Se tienen que dar la oportunidad de conocerme más a fondo y que encuentren la esencia de Juan Luis… Quiero que me conozcan en el mundo entero como Maluma, el man de Medellín, Colombia, que lleva su cultura al mundo entero con la bandera al hombro”, reafirmó Maluma.

“Lo que quiero es que cuando me vaya a morir digan: ‘Wow, ese cabr** dejó un legado’ y que digan que los sueños se hacen realidad, en vez de que digan: ‘Ese cab** tenía demasiado dinero’. Ya no estoy para eso”, concluyó Papi Juancho.

