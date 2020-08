Maluma lanza su nuevo disco y anticipa que la mayoría no lo entenderá: ¿qué más reveló?

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, por un momento llegó a espantar a sus fans, luego de cerrar sus redes sociales a mitad de semana, pero hace unas horas hizo que le volviera el alma al cuerpo a quienes lo siguen, pues confesó que lo hizo para preparar el lanzamiento oficial de su nuevo disco Papi Juancho... otros creen que fue una gran estrategia publicitaria para tener a todos hablando de él y que el estreno de su nuevo álbum tuviera más expectativa, y le funcionó.

Y en una entrevista exclusiva con People en español, el cantante se confesó y no solo habló de su carrera y la etapa en la que vive tras la pandemia del Covid-19, sino también de su vida personal.

Sobre su nuevo disco, de 22 canciones, donde interpreta temas con varios famosos, Maluma explicó que surgió tras cuatro meses de encierro entre Colombia y Miami, y advirtió que aunque seguramente no será del agrado de todo el público, eso lo tiene sin cuidado, pues en estos días ha decidido complacerse a si mismo y no a los demás.

“Las canciones son tan buenas y son seres tan talentosos que el disco, desde el principio hasta el final, es muy exquisito”, dijo el colombiano.

“Está ahí con todo lo que crecí, la música que me gusta. En el disco está mi gusto, por eso quise invitar a estos artistas —Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Ñejo & Dálmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion—que por cierto, no son los más famosos o los número uno en el mundo entero, son artistas que me gustan a mí. Es un disco que hice para complacer a mis fanáticos, pero también estaba en la obligación de satisfacerme a mí mismo”, acotó.

Maluma – Hawái (Official Video)Maluma – Hawái (Official Video) Top Hits: https://smarturl.it/malumatophits My Channel: https://smarturl.it/ytmaluma Music: Apple Music: https://SML.lnk.to/MHawai Spotify: https://smarturl.it/MHawai/spotify Amazon Music: https://smarturl.it/MHawai/az iTunes: https://smarturl.it/MHawai/itunes Deezer: https://smarturl.it/MHawai/deezer Lyrics: Deja de mentirte La foto que subiste con el diciendo que era tu cielo Bebe yo te conozco tan bien se que fue pa darme celos No te diré quién pero, llorando por mi te vieron, por mi te vieron Déjame decirte Se ve que el te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Se que te va ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea Como te va, pa que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea Como te va de bien pero te haces mal, por que el amor no se compra con na Miéntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que donde te llame me ignores Si después de mi ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayunas antes del desayuno Fumábamos la hooka y te pasaba el humo Y ahora estamos en guerra no gana ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa Aveces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel Pero no eres feliz con el Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea Como te va, pa que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa que yo vea Como te va de bien pero te haces mal, por que el amor no se compra con na Official Website: https://maluma.online/ Facebook: http://www.facebook.com/MALUMAMUSIK Twitter: http://www.twitter.com/maluma Instagram: http://www.instagram.com/maluma #Maluma #Hawái Official Music Video by Maluma performing “Hawái” (C) 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC 2020-07-29T13:00:08Z

El cantante insistió en que su disco fue una manera de mostrarse más a nivel personal.

“Estoy seguro de que el 90 por ciento de las personas no lo van a entender, pero no me importa. Quiero mostrar mi cultura, quiero mostrarle a la gente de dónde soy. Soy de Medallo City, de Medellín. Lo siento si no lo entienden, pero el ritmo es de la canción que quería hacer”, dijo el artista urbano.

Maluma agregó que antes y ahora, lo más importante en su vida son sus seres queridos, que han sido su bastón.

“Tengo algo por lo que vivo eternamente agradecido: mi familia. Ellos llenan cualquier vacío que tenga en mi vida personal o sentimental. Tengo mis padres vivos, mis abuelos, mi hermana y eso es un regalo y una bendición de Dios; vivo todos los días agradecido por eso. Me levanto y es lo primero que agradezco”, dijo.



Y a pesar de que muchos seguidores del reaggetonero estaban esperando que el cantante se convirtiera en una estrella en el mercado de la música en inglés, el propio Maluma mencionó que no tiene interees en hacerla en los top charts anglo.

“Muchas veces la ca…, me equivoqué, porque quise meterme en proyectos diferentes. Me fui para Los Ángeles, hice un disco en inglés de ocho canciones, pensando que para allá era la vuelta (la movida), y no. No era yo, no era mi esencia y yo cantando en inglés. sí me gusta cantar en inglés, pero quiero que me conozcan en el mundo entero como Maluma, el man de Medellín, Colombia”, concluyó.

