Por qué Maluma ahora quiere que lo llamen Papi Juancho: ¿Murió el Pretty Boy?

Durante casi una década Maluma se ha hecho conocer en el mundo del entretenimiento como el “pretty boy” (el chico lindo), frase que repetía incensantemente en sus canciones. Pero el colombiano de 26 años ya está en otra etapa de su vida y decidió dejar en el pasado al Pretty Boy para convertirse ahora en Papi Juancho.

Esa fue una de las revelaciones que Maluma le hizo a People en español, tras el lanzamiento de su nuevo disco, titulado “Papi Juancho”, que presentó a través de un Instagram Live a la media noche de este viernes.

El intérprete, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño, y a quien sus seres queridos llaman Juancho, aseguró que ahora desea que su público vea más al ser humano que hay en él y no al artista.

“Se tienen que dar la oportunidad de conocerme más a fondo y que encuentren la esencia de Juan Luis… Quiero que me conozcan en el mundo entero como Maluma, el man de Medellín, Colombia, que lleva su cultura al mundo entero con la bandera al hombro”, dijo Maluma, quien además confesó que la pandemia del COVID-19 cambió su manera de ver la vida. Reveló tambien que fue muy dificíl estar en su país en ese momento.

“Esto es una locura, superé una película de ciencia ficción. Cuando uno sale y ve la gente con cubrebocas es [sorprendente] y más en Colombia. Los meses que estuve [en mi país], la situación estuvo muy difícil. Mi familia que está allá y toda la gente lo sabe. La situación allá es muy difícil en general. Mis padres y mis abuelos han tenido un encierro muy grande. Hay toque de queda de jueves hasta el domingo. Todos los fines de semana”, le dijo el intérprete de Felices los 4 a la mencionada revista.

“También por eso me quise venir para Miami porque aquí soy más productivo, puedo trabajar. Obviamente uno tiene que cuidarse mucho, pero aquí sí me siento más en libertad. Soy un alma libre y en Colombia me estaba volviendo loco. No había forma de salir de mi casa [en Medellín] y si salía era un problema. Bueno, pero también ese tiempo en casa me ayudó a pensar, a recapacitar en lo que quería hacer con mi vida, mi carrera musical”.

El paisa mencionó que le sacó provecho a la pandemia. “Lo que pasa [es que] para mí ha sido una bendición esta cuarentena. Sé qué muchas personas han sufrido, sé que muchas personas la han pasado muy mal. He tenido mis momentos oscuros durante la cuarentena —donde he tenido que recapacitar mucho— pero eso me ha ayudado muchísimo en lo personal”, dijo el cantante.

Y sobre lo que el ahora Papi Juancho quiere con su vida, ya que le dijo adiós al Pretty Boy, respondió:

“Lo que quiero es que cuando me vaya a morir digan: ‘Wow, ese cabr** dejó un legado’ y que digan que los sueños se hacen realidad, en vez de que digan: ‘Ese cab** tenía demasiado dinero’. Ya no estoy para eso”.

