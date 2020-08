Laura Bozzo se confiesa con Ismael Cala ¿Qué dijo?

MegaTV cadena televisiva propiedad de Spanish Broadcasting System, Inc., la compañía líder de minorías, multimedia y entretenimiento hispano certificada en los Estados Unidos, anunció que, la controversial presentadora peruana Laura Bozzo comentó en exclusiva al periodista Ismael Cala que considera que su ex esposo, Mario de la Fuente, padre de sus dos hijas, fue “el único” hombre que la ha amado.

“Un error muy grande”

En conversación para el programa televisivo “Cala”, que sale aire para todo Estados Unidos por la cadena MegaTV, Bozzo aseguró a Ismael que cometió “un error muy grande” al divorciarse de De la Fuente, quien falleció recientemente por complicaciones de salud. “Enterarme de su muerte fue algo duro, porque él siempre me cuidó, me protegió, y jamás quiso que le diera nada, me amó por lo que fui”, afirmó.

La animadora y el exmarido estuvieron casados entre 1980 y 2000. Tuvieron a las únicas hijas de Laura, Alejandra y Victoria.

“Siento que muchas de las desgracias que me han pasado no hubieran ocurrido si hubiera estado junto a Mario”,agregó en comunicación por Skype, desde México, donde tiene programas de televisión desde hace casi una década. Actualmente conduce “Laura sin censura”, por el canal Unicable. Con Cala, la Bozzo siguió revisitando su pasado, a propósito del fallecimiento de De la Fuente. Dio a entender que su súbito éxito internacional, en 2000, provocó el divorcio. “La fama te vuelve un poco estúpida, pierdes la noción de la realidad y aparecen las grandes personas que fingen [quererte], pero miran el dinero, la fama que una tiene”, señaló.

Ateniéndose a los hechos, Laura ha tenido una vida agitada luego de la separación del padre de sus hijas. Mucho éxito y muchos problemas también, incluyendo un grave entuerto judicial en Perú. En cuanto a lo romántico, al poco tiempo de divorciarse de De la Fuente comenzó su relación sentimental con el cantante argentino Cristian Suárez, que finalizó en términos amargos en 2018, con litigios y polémicas que aún continúan. “Ya es hora de que trabaje, de que se olvide de que existo”, dijo Laura sobre Suárez, quien la ha demandado, exigiendo compensación económica tras la separación de 2018.

La diva de los talk shows cerró el tema en “Cala” comentando que “es hora” de que se case con un mexicano. “Tengo varios prospectos de novio, uno en México, otro en Argentina”, contó, riendo. “Quiero a alguien que sea leal”, concluyó.

El programa “Cala” sale al aire de lunes a viernes, de 10 a 11 pm, hora del Este de USA; y a las 11:30 pm en Puerto Rico. Es de estilo late night show, con una fascinante variedad de tópicos y de invitados.

No se pierdan la entrevista aquí: