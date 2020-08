“LA VOZ US” 2020: ¿Quiénes son los cinco favoritos para ganar?

La transmisión de la gran final de la segunda temporada de “La Voz US” será hoy lunes 16 de agosto, a partir de las 9:00 PM, Hora del Este. El evento contará con 15 finalistas que podrán ganar un premio de 200.000 dólares y tendrán la oportunidad de grabar una canción con Universal Music Group.

Las dos horas de gala nos dejarán también actuaciones musicales de los cuatro coaches: Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin, además de la las “performances” de los invitados a la gran final, como Mau y Ricky, Camilo y Rauw Alejandro.

Desde Ahora Mismo, basándonos en sus actuaciones y en el número de interacciones que hay en los perfiles de “La Voz US” en las redes sociales, creemos que estos son los cinco grandes favoritos para vencer esta segunda edición.

José Class, 28 años, puertorriqueño de Kissimmee, Florida (Team Fonsi)

Una de las voces que más emoción nos transmiten en el programa.

Telemundo nos explica que José Class es otro de los participantes que se presentó a las audiciones a ciegas en la primera temporada y tras no tener éxito regresó con se de revancha. Fue muy difícil para él superarlo, pero las palabras de Alejandra Guzmán y Luis Fonsi le dieron la fuerza para regresar este año. Trabaja en un call center y eso ha provocado que no pueda enfocarse como quisiera en la música, pues pasa el día escuchando quejas y llega a su casa está agotado. No obstante, ensaya en su auto, armoniza con otros cantantes y graba covers en su propio estudio casero, que luego publica en sus redes sociales.

Sugeily Cardona, 27 años, de Aguadilla, Puerto Rico (Team Alejandra Guzmán)

Talento puro y una historia de superación personal impresionante.

Telemundo nos explica que Sugeily Cardona ama cantar desde que tenía 6 años, aunque en principio tuvo problemas debido a su timidez, por lo que no se sentía con la confianza para desenvolverse. A pesar de que tomó lecciones de piano, aún no confiaba en su voz, pero sabía que la música era su futuro. Comenzó a tomar clases de música formalmente en la universidad y ahora da clases la academia de música en Puerto Rico. Su infancia fue muy dura debido a un problema en la cadera, que le fue detectado cuando solamente tenía 14 meses de edad y la llevó a someterse a 11 cirugías antes de terminar la primaria. A sus 23 años tuvo otro momento difícil, pues se colocó una prótesis de cadera que casi la deja en silla de ruedas. La música y su fe en Dios le permitieron superar todos esos obstáculos y con su ingreso a “La Voz” busca por fin alcanzar su sueño.

Sammy Colón, 32 años, puertorriqueño de Holiday, Florida (Team Vives)

Versatilidad, carisma y dominio de la escena en estado puro.

Telemundo nos explica que Sammy Colón inició en el mundo de la música a los 5 años, cuando tocaba los bongos mientras su madre cantaba y bailaba rumba en su natal Puerto Rico. Sammy además siguió los pasos de su madre y comenzó a cantar bachata y salsa, en pubs, fiestas de quinceaños y otros eventos. En 2014 intentó grabar un álbum y conoció a quien se convertiría en su esposa. Ella quedó embarazada al poco tiempo de casarse, pero una complicación en el parto provocó que el niño naciera muerto. Afortunadamente, una enfermera le dio RCP y reaccionó tras 15 minutos. El bebé sobrevivió, pero una nueva tragedia sacudió a su familia cuando el huracán Maria los obligó a mudarse a Estados Unidos. Allí consiguió trabajo construyendo baños, pero la nostalgia por la música le pegó, por lo que decidió integrarse a un grupo y audicionar para “La Voz US 2”.

Jorge Franco, 19 años, venezolano de Miami, Florida (Team Vives)

El toque juvenil del programa. Urbano como pocos.

Telemundo nos explica que Jorge Franco se presentó a las audiciones a ciegas de la primera temporada de “La Voz US”, pero no logró que ninguna silla girara. Es por ello que regresó para demostrarle a todos que con la perseverancia puedes lograr todo en la vida. Su padre era músico de profesión y tocaba en una banda de rock en Venezuela. Sin embargo, las malas compañías y las adicciones le impidieron trascender en el mundo de la música. Afortunadamente, su padre lleva 11 años limpio y se convirtió en una guía para que Jorge no cometa sus mismos errores. Gracias a él, logró emigrar a los Estados Unidos y ahora imparte clases de karate para niños de escasos recursos a través de Abriendo las Puertas Inc., una escuela que brinda diferentes programas para niños y familias necesitadas.

Albin St. Rose, 33 años, cubano de Phoenix, Arizona (Team Wisin)

Cantautor autodidacta con muchos registros y de una carisma especial al subirse al escenario.

Telemundo nos explica que Albin St. Rose está de regreso en “La Voz US” para cumplir la promesa que hizo a los coaches en la primera temporada y ver cumplido su sueño. Se trata de un músico autodidacta, compositor y cantante, quien además de ganar esta competencia quiere recibir un Grammy. Es originario de Camagüey, Cuba y su principal referente musical fue su padre, quien aunque era médico de profesión, pasaba su tiempo libre tocando guitarra y cantando boleros. A los 11 años Albin cambió toda su ropa y zapatos por una vieja guitarra y comenzó a practicar para demostrarle a su padre que sí podía tocar. A los 21 años dejó su hogar en camino a La Habana, a donde fue para tener más oportunidades en la música. Se ganaba la vida tocando en el malecón para los turistas. Ahí conoció el amor y eso le permitió salir de Cuba. Actualmente canta en restaurantes de y bares de la ciudad de Washington, además de dedicar buena parte de su tiempo a la grabación de su segundo álbum, Diverso.