Karol G se realizó nuevo tatuaje: ¿qué imagen se hizo?

La famosa Karol G, quien solo en su Instagram cuenta con casi 32 millones de seguidores no solo gusta por su enorme talento y hermosa voz, sino también por su estilo, sus uñas y sus tatuajes, además de su sencilla y cálida personalidad.

Y hablando de tatuajes la intérprete de “tusa” presentó el último que se hizo en la parte externa de su antebrazo derecho, donde se plasmó una hermosa mariposa de color que mostró con gusto a todos sus seguidores, acompañando a otros dos que se encuentran a la vista en su mano derecha, donde se puede apreciar un número 57 con el signo de suma, que según algunos de sus seguidores supone sería el código de marcación de su país Colombia, y además tiene el número 1991 que encajaría con su año de nacimiento.

Con este último tatuaje, hecho por la artista Tatu Baby, quien ha diseñado otros para ella, la cantante contaría con más de una docena de símbolos permanentes en todo su cuerpo.

La tatuadora antes de comenzar su obra de arte en el brazo de la intérprete escribió muy emocionada en su cuenta de Instagram: “Hoy es un día muy especial porque voy a tatuar a mi bebecita favorita”.

Pero está decisión de Karol G de hacerse un nuevo símbolo en su cuerpo se hizo en pareja, ya que su prometido Anuel AA, quien se encontraba con ella también agregó uno más a su larga lista de 27 tatuajes que lleva en su cuerpo, donde se aprecian diseños relacionados con recuerdos de su vida, Dragón Ball y religión, precisamente a este último tema se le atribuye su nuevo tatuaje.

Para sorpresa de muchos el puertorriqueño se mandó grabar en inglés las palabras “Fear God” (Témele a Dios), ni más ni menos, que cerca de su frente complementándolas con un pequeña cruz en su mejilla derecha, los cuales serían los dos primeros tatuajes que se hace en su cara.

Algunos de los fanáticos del intérprete de “Hasta que Dios diga” no se hicieron esperar y mostraron a través de comentarios la inconformidad de lo que su ídolo se había hecho.

“Mano te dañaste tu cara”, “Se dañó la cara. ¿Por qué, por qué?” fueron tan solo algunos de las críticas en las redes por la marca permanente que el cantante se hizo en su rostro.

Cabe recalcar que está es una de las pasiones que une más a la pareja de enamorados, ya que han comprobado que son amantes de tatuarse sus cuerpos.

