Karol G es fan de Britney Spears: ¿qué hizo la cantante colombiana?

La prestigiosa cantante colombiana, Karol G, no pudo ocultar su admiración por Britney Spears y lo hizo interpretando una parte de la famosa canción “Oops, I did it again” y mostrándose en una foto con una camiseta de la artista estadounidense.

Karol G subió esta foto en su cuenta de Instagram con la camiseta de una joven Britney con un look totalmente de negro, sentada sobre el respaldo de un sofá.

Y también compartió este video en el que se la ve interpretando una de la canciones más famosas de la artista nacida en McComb, Mississippi.

Karol G manifestó en diversas ocasiones y en sus shows su fanatismo por Britney y otros artistas como Rihanna.

Pero esta no fue la primera vez que interpretó una canción de otro cantante en su cuenta de Instagram, donde tiene 31 millones de seguidores.

Allá por abril de este año le dedicó una canción a su padre, “El hombre que yo amo”, la balada de la chilena Myriam Hernández.

“Desde lejos, con ganas de dedicarle esta canción a papá”, comentó Karol G en sus redes sociales.

La propia autora de la pieza, Hernández se mostró muy contenta con la versión, la comentó y compartió en sus redes sociales: “Karol querida! Que emoción oírte y que le dediques esta canción a tu padre”.

Su destacada participación en los Premios Juventud

Karol G obtuvo el premio a “La Más Pegajosa” por su canción “Tusa”, tema que hizo en colaboración con la estadounidense Nicky Minaj.

Además la artista interpretó por primera vez su canción “Ay, Dios Mío”, en el teatro Hard Rock Live, dentro del hotel Hard Rock, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Miami.

