Muere Jack Sherman a sus 64 años: ¿Cómo murió guitarrista de Red Hot Chili Peppers?

Jack Sherman, el segundo guitarrista de Red Hot Chili Peppers y colaborador de los primeros trabajos de la banda, murió a la edad de 64 años. Su muerte fue confirmada en la página oficial de Instagram del grupo: “Nosotros, la familia RHCP, nos gustaría desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia los mundos del mas allá, porque ya falleció”.

La declaración continúa: “Jack tocó en nuestro álbum debut, así como en nuestra primera gira por los Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todo lo bueno, lo malo y [todo]”. Su causa de muerte no se informó de inmediato. Actualizaremos la noticia cuando se confirme la causa de su muerte.

Sherman fue el segundo guitarrista de la banda

Sherman nació en Miami, Florida, el 18 de enero de 1956. El guitarrista intermitente de los Red Hot Chili Peppers Hillel Slovak fue reemplazado por Jack Sherman en 1983 antes de grabar su álbum debut. Como tal, Sherman apareció en el álbum debut homónimo, lanzado en 1984, y ayudó a coescribir una gran parte del siguiente álbum de la banda, “Freaky Styley”, que salió en 1985.

Slovak regresó al grupo cuando se lanzó su segundo álbum, sin embargo, Sherman estaba fuera del grupo. Hizo algunas apariciones en álbumes posteriores, “Mother’s Milk” y “The Abbey Road EP”. Como Variety informes , muchos fanáticos de la banda consideran que el papel de Sherman en los primeros días de la banda fue influyente e importante, pero el ex guitarrista, junto con Dave Navarro, fue excluido polémicamente de Rock & amp. ; Roll Hall of Fame honores cuando eran incluido en 2012.

En ese momento, Sherman dijo a Billboard en una entrevista:” Es realmente doloroso ver toda esta celebración y estar No estoy afirmando que haya traído nada más a la banda … pero haber seguido adelante en condiciones arduas para tratar de hacer que la cosa funcione, y creo que eso es lo que haces en un trabajo, mirando hacia atrás. Y eso ha sido deshonrado. Estoy siendo deshonrado, y apesta “.

Muchos fans han expresado su dolor tras enterarse de la muerte de Jack Sherman

Mucha gente ha expresado sus sentimientos y admiración por Jack Sherman en las redes sociales. Abajo puedes ver algunos de los mensajes que se encuentran en las redes sobre la muerte del ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers.

well it was hard to take it all in but i just wanna say rip jack sherman you were a legend🖤 pic.twitter.com/3BG9QAFe8Z — rhcp out of context (@AnthonyTheSwan1) August 22, 2020

An essential, yet forgotten, member of @ChiliPeppers history. Rest in peace, Jack ❤️ pic.twitter.com/HHZbf0sPbj — RHCP Live Archive (@rhcplivearchive) August 22, 2020

Jack Sherman. Fuck. RIP. 😢💔 RHCP were my first real band love. My heart breaks for his family and friends. — Diary of Always (@jennrhcp) August 22, 2020

Jack Sherman, the guitarist who was with the RHCP for one album (their 1984 debut album), sadly passed away. He was 63 years young. Thank you for the licks and riffs, Jack. #RHCP #JackSherman 🌶🎸🤟🏼 pic.twitter.com/tak2GMITFg — Charles-John Fontillas 🌶🖤RIP JS (@geetarcharlie17) August 22, 2020

En su autobiografía titulada Scar Tissue , el líder Anthony Kiedis escribió que aunque Sherman se destacó en su audición, no tenía un “pedigrí punk-rock. […] Sabía que nuestra relación con Jack no estaba destinado a ser”, publicó Billboard. Kiedis continuó escribiendo: “Dios bendiga a Jack, mantuvo a la banda a flote durante un año, y si no lo hubiera hecho, los años siguientes probablemente no lo hubieran hecho”. Del mismo modo, Andy Gill, que produjo el álbum debut de Red Hot Chili Peppers, dijo que Sherman fue “importante para la historia de la banda, una parte muy importante de poner la guitarra funk allí”.

Después de dejar los Red Hot Chili Peppers, Sherman se convirtió en un actor de sesión muy respetado a finales de los 80 y 90, apareciendo en “Knocked Out Loaded” de Bob Dylan, “Notes from the Lost Civilization” de Tonio K. y George Clinton y Feargal Álbumes de Sharkey, informó Variety.