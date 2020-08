Gilberto Santa Rosa celebra su cumpleaños en “familia” ¿De qué manera?

El intérprete Gilberto Santa Rosa está de celebración por partida doble y es que este próximo viernes el artista cumple sus 58 años de edad y estrena el primer sencillo, “La Familia”, que formará parte de su nuevo disco “Colegas”. Santa Rosa inicia la nueva travesía musical con el tema “La Familia” junto a uno de sus hermanos más queridos en la música, el Pavarotti de la salsa Tito Nieves. La alegre y simpática canción resalta la importancia de compartir junto a “La Familia” y como se baila y goza cuando estamos con la gente que queremos. Letra y compás mas que adecuado para estos tiempos.

“¡Al fin puedo compartirles el primer tema de lo que será mi próximo disco “Colegas” y ese sencillo lleva por titulo “La Familia”! Pienso que esta canción está llena de alegría y buena vibra, de esa que contagia y necesitamos siempre. Además de que mi querido hermano Tito Nieves me acompaña y cantar “La Familia” y en familia, es más especial. Espero que el público disfrute mucho este tema, que es una probadita del ritmo y el tipo de música bailable que les compartiré próximamente en mi nuevo disco”, puntualizó Gilberto Santa Rosa.

“La Familia”, composición que data de la década del 50 por el fenecido maestro José Curbelo, fue interpretada en su agrupación por el icónico Mon Rivera y en la Orquesta de Rey Barreto en la voz del gran Tito Allen.

“Estoy muy contento de cantar con mi hermano Gilberto Santa Rosa y más aún este tema tan representativo. Nosotros somos familia y me siento muy agradecido de que haya pensado en mí para esta sabrosa canción. No tengo duda de que la gente la disfrutará y bailará bien chévere”, compartió Tito Nieves.

¿Cuándo se estrena “La Familia”?

“La Familia” estrenará el próximo viernes, 21 de agosto a través de su canal de Youtube y las redes sociales de Gilberto; en Facebook: GilbertoSantaRosa, Twitter: GilbertoSR, en Instagram @Santarosalive y en todas las plataformas digitales.

Sobre Gilberto Santa Rosa

Es un actor y cantante puertorriqueño de salsa. Es apodado “El Caballero de la Salsa”. Además de ese género tropical, interpreta baladas románticas.

Hijo de un dibujante de planos de ingeniería y de una operadora de las primeras computadoras IBM de la isla, es ganador de 1 Grammy y 5 Latin Grammy Premios Grammy y ha vendido más de 3 millones de copias en los Estados Unidos y Puerto Rico. Entre otras canciones conocidas son «Que alguien me diga», «Si no me ven llorando», «Esas lágrimas», «Ni te llamo ni te busco», «Lluvia» con Tony Vega & la Orquesta de Willie Rosario, «Pa’ quererse no hay que verse», «Vivir sin ella», «Conciencia», «Perdóname», «Sin voluntad», «Pueden decir», «No quiero na’ regala’o», «Sombra loca», «Me volvieron a hablar de ella», «Que se lo lleve el rio», «Que manera de quererte», «Conteo regresivo», entre otras.