¿Por qué Geraldine Bazán y José Ron incendiaron los rumores?

Geraldine Bazán ha pasado junto a su familia unas muy atractivas vacaciones en un paradisiaco lugar del Caribe mexicano, así lo dejó ver a través de diferentes imágenes en su cuenta de Instagram donde ese paisaje maravilloso con un mar de azul profundo en las playas de Tulum enmarcó su descanso.

Todo parecía perfecto, pero una coincidencia, en los días de reposo de la protagonista de telenovelas, dio pauta para que comenzaran a correr rumores que la actriz derrumbó con toda la tranquilidad, cultura y sinceridad que caracterizan, incluyendo además un toque de humor.

Pero, ¿cuál fue el runrún que se empezó a crear? Aquí va, fue que el actor José Ron, por los mismos días, estuvo también en ese maravilloso lugar y sin demora alguna a los dos actores se le empezó a relacionar sentimentalmente.

Cuando la mamá de Elisa Marie y Alexa Miranda se enteró de lo que estaba sucediendo dijo en entrevista para Telemundo: “Sí me encontraron José y otros amigos en el Beach Club del hotel de al lado. Somos amigos…”, afirmó la estrella, quien recalcó que no deberían fantasear tanto con su persona.

“Pero les encanta inventar, por qué no inventan con otra chica que haya pasado por ahí”, dijo la actriz, sugiriendo a sus seguidores que no se dejen engañar con todas esas noticias que difunden sobre ella y que no tienen ninguna base real ni fundamento alguno. “¡No se crean! Ya no me inventen nada, please”.

No solo Geraldine se divirtió con los rumores también su colega José Ron formó parte de está jocosa situación, así lo explicó Bazán: “Nada más me moría de risa y él también igual. Creo que por Instagram dijimos, ‘viste’. Hasta él me dijo ‘ya ves’… y le dije ‘sí’…”.

Y sin dar más detalles la también presentadora mexicana afirmó: “A parte no estoy haciendo nada malo, las cosas buenas se hacen bien, y las malas mejor… dicen”.

Bazán siempre se ha caracterizado por ser muy diplomática y prudente al hablar de su vida sentimental y en varias ocasiones ha reiterado que en estos momentos disfruta de su soltería, como cuando en meses pasados en una charla con “El Break de las 7”, aclaró el tema relacionado con su corazón al preguntarle si tenía un nuevo romance.

“La verdad es que no me gusta entrar en detalles en ese aspecto, pues sabemos que cualquier cosa que yo pueda decir se va a malinterpretar o se va a interpretar como mejor convenga, así que como quieran, como ustedes digan”, concluyó la estrella mexicana.

