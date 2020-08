[FOTOS] El espectacular cambio físico de Adamari López

“Creo que es diferente porque tú puedes comer lo que tú quieras. Yo lo que he hecho es que disminuyo porciones. Por ejemplo, antes me comía una taza de arroz o quizás más, pero ahora solo me como media taza de arroz y si puedo bajarla a un cuarto, lo hago”, explicó Ada. “No estoy dejando de comer algo que me gusta, sino simplemente reduzco la cantidad y eso me hace mucho más fácil todo el proceso”.

A modo de ejemplo, para captar el impactante cambio que ha experimentado, les adjuntamos una de sus fotografías de finales de 2019, justo antes de empezar el reto.