[FOTO] Adele es criticada por este peinado por “apropiación cultural”

Adele compartió una foto de ella en Instagram celebrando el Carnaval de Notting Hill este 30 de agosto. Sin embargo, su look, con nudos Bantu, provocó que muchos la criticaran en las redes sociales.

Naturallycurly.com define los nudos Bantu como “un peinado tradicionalmente africano” que ha estado de moda en el último siglo. El peinado vuelve a ser muy “trendy” en la cultural popular gracias a Rihanna, a Mel B. como Scary Spice y el personaje “Crazy Eyes”, interpretado por la actriz Uzo Aduba en la serie de Netflix Orange Is the New Black.

Adele compartió una foto de ella mismo luciendo un bikini con una bandera jamaicana y unos leggings “tye-dye” con el siguiente mensaje: “Feliz de volver al Carnaval de Notting Hill de mi amada Londres”. Pero los usuarios no le dedicaron precisamente comentarios alegres en su nueva fotografía.

El periodista Ernest Owens tuiteó: “Si 2020 podía no ser aún más extraño, Adele lleva nudos Bantu en una clara muestra de apropiación cultural que nadie le ha pedido. Esto muestra que todas las mujeres en el pop son problemáticas. Odio ver esto.”

El nombre de Adele se convirtió rápidamente en Trending Topic una hora después de que colgase la foto en Instagram. Mientras algunos la felicitaron por su esbelta figura, otros bromearon y expresaron su descontento por el peinado elegido.

