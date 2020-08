EXATLON 4 EEUU: Fernando Lozada se pronuncia sobre la lesión de Nate ¿Qué dijo?

La cuarta temporada del exitoso reality de competencia deportiva Exatlón Estados Unidos emprendió su gran regreso el pasado lunes, 13 de julio a las 7pm/6c por Telemundo. Los televidentes ya disfrutan en familia la nueva era de Exatlón junto al grupo de 15 impresionantes atletas – siete del Equipo Famosos (Equipo Rojo) y ocho del Equipo Contendientes (Equipo Azul) – dándolo todo en la competencia en busca del premio final de US$200.000 dólares. Originalmente conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza, el intenso programa familiar cuenta con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

A causa de la pandemia global por COVID-19, la producción de Exatlon Estados Unidos, asegurando el bienestar y salud de atletas, presentadores y equipo de producción, se vio obligada a suspender grabaciones del programa de competencias, eso hasta el pasado 13 de Julio en donde retomó lo que llaman “la segunda etapa de Exatlon”, con circuitos modificados, nuevos refuerzos, pero la misma emoción que ha convertido al programa en uno de los favoritos por la audiencia de Estados Unidos. Aún así, una vez reanudadas las grabaciones, fue el propio presentador del programa de competencias, Erasmo Provenza, quien resultó positivo a las pruebas diagnóstico del COVID-19 y tuvo que ausentarse de la competencia para recuperarse.

En capítulos anteriores, un favorito entre los famosos y la competencia en general, Nate Burkhalter, tuvo una compleja lesión en el circuito del mar por la que tuvo que ser ayudado y llevado en camilla a la clínica, en donde en todo momento estuvo acompañado de su hermano de equipo, Fernando Lozada, quien se mantuvo a su lado durante la difícil situación.

Sobre la lesión, Fernando Lozada dijo:

“Después que lo vi me tranquilicé un poco más, y ya que lo acompañé a la clínica me sentí más tranquilo, pero de primera impresión sentí un micro infarto, no sé…Esta vez me tocó a mi ser el vocero y traer esas noticias que no son las mejores, pero tampoco son malas hasta ahorita…”