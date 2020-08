EXATLON 4 EEUU: ¿Chuy Almada está frustrado con sus recientes actuaciones?

Exatlon Estados Unidos se encuentra en un momento en el que cada jugada podría cambiar el destino de los equipos. Desde su nueva etapa que inició el pasado 13 de julio, los circuitos se ponen más difíciles, los retos más intrincados, y cada atleta será puesto a prueba y dará el todo por el todo para convertirse en el ganador de la competencia más feroz de la televisión hispana. Conducido por el comentarista deportivo Frederik Oldenburg, en reemplazo de Erasmo Provenza quien se recupera luego de resultar contagiado con el COVID-19, el intenso programa familiar contará con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que integrarán a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

Exatlon EEUU está cada vez más cerca de conocer a su ganador y por tal motivo la presión es mayor, las competencias son cada vez más intensas y los atletas están cada vez más obligados a darlo todo o nada por triunfar en cada circuito. Muchas veces la situación no resulta como esperaban, y tal es el caso de uno de los participantes no sólo favoritos sino más emblemáticos de la competencia, Chuy Almada del Team Contendientes, que si bien regresó imparable, en los últimos días ha tenido una relativa mala racha de puntuaciones de acuerdo a sus estándares, lo que le ha bajado su acostumbrado altísimo puntaje que venimos observando y ya se ha vuelto característico en su desempeño.

En el pasado Viernes de Sentencia, en donde Tommy Ramos, del Team Famosos, resultó congelado para la eliminación de hoy, Chuy Almada tuvo un momento para hablar con sus compañeras en donde aseguró sentirse “en deuda” consigo mismo, con su equipo y con los fanáticos, luego de la mala semana que había tenido.

“Me levanté feliz y motivado que ayer me pude llevar esa medallita. Les voy a ser honesto, yo casi siempre juego para divertirme, para gozar, pero sí, casi siempre he estado arriba en mi porcentaje, acostumbrado a ganar. Perder de vez en cuando pero siempre estar ahí. Y estos días empecé a atravesar derrota, derrota y no podía sumarle mi punto al equipo… Me sentía en deuda con ustedes, me sentía en deuda conmigo mismo, me sentía en deuda con la gente que está allá afuera, y me empecé a preguntar por qué no hacía puntos, llegaba el siguiente día y nada…”