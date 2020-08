El Chavo ya no se verá más en el mundo: ¿cómo está Edgar Vivar con la noticia?

Una noticia que ha dejado a miles admiradores en todo el mundo casi en shock, fue la que se dio a conocer este fin de semana cuando se informó que los programas de “Chespirito”, como por ejemplo El Chavo del 8, salieron del aire y no se presentaran más en todo el planeta.

¿Qué fue lo que pasó para que tan famosos programas no se transmitan más?

Es que el pasado 31 de Julio se terminó el plazo en que Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, cedió los derechos de sus personajes a la empresa Televisa, en otras palabras, según la información que se difundió la televisora mexicana es dueña de los programas que efectuó con “Chespirito”, pero no de los personajes, según lo dio a conocer Infobae.

Uno de los reconocidos actores que formó parte del elenco de los programas de “Chespirito” es Edgar Vivar, el inolvidable “Señor Barriga” quien explicó en entrevista para el programa radiofónico “La Taquilla” con René Franco que fue lo que sucedió.

“Televisa ya no es dueña de los derechos de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y por ello ahora la familia tiene todo el poder para comercializar la imagen de las creaciones del comediante”, aseguró Vivar recalcando que ““Chespirito” cedió los derechos de sus personajes a la empresa mexicana hasta el pasado 31 de julio”.

“Televisa no ha querido o no ha podido llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito (encabezado por los hijos del comediante) para renovar los derechos, y esa fue la razón por la que este fin de semana dejaron de emitirse en todo el mundo los programas de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8”, dijo Edgar.

Cualquier empresa de medios de comunicación podría hacer ofertas a los herederos de Gómez Bolaños para obtener los derechos de los personajes, y precisamente el único hijo varón de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández plasmó su sentir al no lograr llegar a un convenio.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro de que lo lograremos”, escribió Gómez Fernández a través de su cuenta de Twitter.

En cambio, el “Señor Barriga”, al menos en las redes sociales, no manifestó su sentir tras la conmoción que causó la noticia, pero lo que sí hizo fue compartir el mensaje que expresó otra de las más emblemáticas actrices no solo en la parte profesional sino en la personal, ya que es la viuda del famoso “Chespirito”, hablamos nada menos que de doña Florinda Meza.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, expresó “doña Florinda”.

“Creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, comenzó escribiendo Meza y luego añadió, “Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente”.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran”, continuó diciendo Florinda refiriéndose a Televisa, pero sin mencionarla de manera directa.

La viuda de Gómez Bolaños muy sentida y con nostalgia expresó: “Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

También el nieto de Ramón Valdés, Miguel Valdés dio su particular y significativa opinión. “Descanse en paz el humor blanco, por fin lograron apagar las risas de pequeños y de grandes, por fin lograron que las familias no tengan un programa en que puedan disfrutar sin vulgaridades ni inmoralidad tanto el Niño de 1 año como el abuelo de 80, el egoísmo triunfa sobre todo”.