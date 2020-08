Diego Boneta está de luto: ¿quién se le murió?

View this post on Instagram

Diego Boneta despidió para siempre a su abuelita Josefa Boneta, a quien cariñosamente llamaba Pepa. El actor y cantante publicó varias fotografías, las cuales acompañó con un emotivo mensaje ❤️🙏🏻 • 📷 @diego . • #DiegoBoneta #Actor #Cantante #LasEstrellas #Televisa